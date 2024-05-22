MNC Forum Ke-75: Rosan Roeslani Bicara Pentingnya Pendidikan yang Layak untuk Atlet

JAKARTA – Ketua Umum Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABSI), Rosan Roeslani, hadir sebagai pembicara dalam MNC Forum ke-75. Ia membicarakan soal pendidikan yang layak untuk atlet demi peningkatan prestasi pemuda di bidang olahraga.

MNC Forum ke-75 digelar di iNews Tower, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/5/2024). Ribuan karyawan MNC Group mengikuti acara yang bertemakan Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Prestasi Bidang Pemuda dan Olahraga Indonesia ke Kancah Internasional itu.

Rosan dihadirkan sebagai pembicara dalam forum ini. Selain itu, Menpora RI Dito Ariotedjo juga turut menjadi pemateri. Kedua narasumber disambut dengan baik oleh Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo.

Kedua pemateri meyakini kemajuan prestasi di bidang olahraga memerlukan sinergitas antara pemerintah dengan ketersediaan SDM unggul serta adaptif terhadap kemajuan teknologi. Rosan menyebut dukungan dari berbagai pihak juga sangat penting demi bisa mencapai target yang dipasang.

"Ya pertama-tama tadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hary dan seluruh pimpinan MNC yang telah mengundanh saya dan juga mas menteri untuk sharing dan kebetulan saya juga apa pimpinan ketua umum untuk cabang olaraga angkat besi yang alhamdullilah selalu memberikan kontribusilah baik di Olimpiade, selalu berikan medali, di Asian Games emas dan juga sebagai juara-juara dunia,” kata Rosan.

“Jadi pengalaman kami hanya sharing saja dan harapannya dengan kiami melakukan ini lebih banyak lagi support dan juga kerja sama banyak pihak, tidak hanya pemerintah tapi juga dengan pihak swasta lain, termasuk BUMN,” imbuhnya.

Selain itu, Rosan juga menyoroti pentingnya pendidikan bagi para atlet Indonesia. Sebab menurutnya, prestasi di bidang olahraga juga harus diimbangi dengan pendidikan formal yang baik sehingga jangan sampai ada yang timpang.