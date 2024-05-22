Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Malaysia Masters 2024: Ester Nurumi Lanjut ke 16 Besar Usai Kalahkan Wakil Taiwan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |19:38 WIB
Hasil Malaysia Masters 2024: Ester Nurumi Lanjut ke 16 Besar Usai Kalahkan Wakil Taiwan
Tunggal putri Indonesia, Ester Nurumi Tri Wardoyo. (Foto: PBSI)
KUALA LUMPUR – Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Ester Nurumi Tri Wardoyo berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Malaysia Masters 2024. Kepastian itu diraih usai Ester menang atas wakil Taiwan, Sung Shuo Yun di babak 32 besar, pada Rabu (22/5/2024) malam WIB.

Ester sendiri harus berjuang selama 33 menit untuk mengalahkan Sung Shuo. Ia tepatnya menang dengan skor 21-12 dan 21-15.

Jalannya Pertandingan

Bermain di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Ester tampil sangat percaya diri di awal pertandingan. Dia mampu menekan lawan dengan serangannya yang apik sehingga mampu unggul 5-0.

Setelah itu, pemain kelahiran Jayapura tersebut sempat lengah dan membuat kesalahan beruntun hingga Sung bisa mendekat di angka 4-6. Beruntung, dia bisa bangkit dengan cepat dan menemukan sentuhan terbaiknya lagi untuk mencapai interval gim pertama lebih dulu dengan keunggulan 11-4.

Ester Nurumi Tri Wardoyo

Variasi serangan smash-smash menyilang dan drop shot tajam yang dilancarkan Ester terus membuat Sung kerepotan. Hasilnya, tanpa kesultan berarti sang wakil Merah-Putih bisa memperlebar jarak menjadi 16-6 dan kemudian menutup gim pertama dengan kemenangan 21-12.

Berbeda dengan gim pertama, pertandingan berjalan lebih sengit di gim kedua karena Sung mulai bisa mengimbangi permainan Ester. Alhasil, kedua pemain terlibat aksi kejar mengejar angka hingga mencapai skor 8-8.

Halaman:
1 2
