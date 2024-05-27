Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Beberkan Penyebab Kekalahan di Final Malaysia Masters 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |00:00 WIB
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Beberkan Penyebab Kekalahan di Final Malaysia Masters 2024
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari jadi runner-up Malaysia Masters 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Pasangan ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari gagal memenangkan Malaysia Masters 2024 usai takluk di final dari wakil tuan rumah, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie. Menurut Pitha, mereka kalah karena banyak melakukan kesalahan sendiri.

Seperti yang diketahui, Rinov/Pitha harus mengakui keunggulan Goh/Lai usai berjuang selama 48 menit di final Malaysia Masters 2024 yang berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, pada Minggyu 26 Mei 2024. Akhirnya mereka pun kalah dua gim langsung dengan skor 18-21 dan 19-21.

Rinov/Pitha sejatinya sempat memimpin di gim kedua dan nyaris memperpanjang nafas untuk memainkan gim ketiga. Namun, Pitha banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga pasangan lawan mendapatkan keuntungan.

"Soal permainan, baik di gim pertama maupun kedua, kami awalnya bisa unggul. Sayang setelah itu bisa terkejar lawan. Ini terjadi karena banyak kesalahan saya. Banyak kesalahan-kesalahan yang saya perbuat di lapangan," kata Pitha, dikutip dari rilisan PBSI, Senin (27/5/2024).

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Di sisi lain, Pitha Haningtyas Mentari berterima kasih kepada Rinov Rivaldy yang telah berjuang hingga babak final dan menutupi kelemahannya. Ia juga berharap bisa tampil maksimal saat Olimpiade Paris 2024.

"Terima kasih kepada Rinov. Dia benar-benar berusaha hingga tampil di final hari ini. Dia bisa meng-cover saya dengan baik. Saya bersyukur dengan pencapaian hari ini yang bisa tampil ke final," tutur Pitha Haningtyas Mentari.

Halaman:
1 2
