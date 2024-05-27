Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Meski Gagal Juara, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Tetap Bersyukur dengan Pencapaian di Malaysia Masters 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |01:01 WIB
Meski Gagal Juara, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Tetap Bersyukur dengan Pencapaian di Malaysia Masters 2024
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari jadi runner-up Malaysia Masters 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

KUALA LUMPUR - Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, tetap merasa bersyukur meski hanya bisa menjadi runner-up Malaysia Masters 2024. Sebab menurut Rinov, bisa mencapai final saja sudah cukup baik.

Final Malaysia Masters 2024 sendiri sudah berlangsng di Axiata Arena, Kuala Lumpur, pada Minggu 26 Mei 2024 sore WIB kemarin. Dalam laga final itu, Rinov/Pitha harus menelan kekalahan dari pasangan tuan rumah, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie dengan skor 18-21 dan 19-21.

Unggulan ketiga asal Indonesia itu pun harus puas keluar sebagai runner-up di turnamen BWF Super 500 tersebut. Meski gagal juara, Rinov Rivaldy bersyukur bisa menembus babak final Malaysia Master 2024.

Rinov lantas berharap hasil di Malaysia Master 2024 itu bisa menjadi modal untuk tampil maksimal di Olimpiade Paris 2024.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

"Bersyukur, bisa mencapai final itu tidak mudah. Hasil ini tentu bagus dan bisa untuk menjadi modal ke turnamen berikutnya dan juga di Olimpiade Paris. Karena kami ingin puncak penampilannya di Olimpiade nanti," kata Rinov Rivaldy dalam keterangan PBSI, Senin (27/5/2024).

Sementara itu, usai tampil di Malaysia Masters 2024 Rinov Rivaldy akan mengecek cedera di kaki kanan dulu sebelum tampil di Indonesia Open 2024. Meski belum mengetahui seberapa parah cedera yang dialami, ia mengaku semakin lama merasakan sakit.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/40/3013629/tak-dendam-meski-kalah-dari-goh-soon-huat-di-malaysia-masters-2024-rinov-rivaldy-dia-seperti-om-saya-P68TRKSW1Q.jpg
Tak Dendam meski Kalah dari Goh Soon Huat di Malaysia Masters 2024, Rinov Rivaldy: Dia seperti Om saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/40/3013396/rinov-rivaldy-pitha-haningtyas-beberkan-penyebab-kekalahan-di-final-malaysia-masters-2024-uUzrrLTt2D.jpg
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Beberkan Penyebab Kekalahan di Final Malaysia Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/40/3013331/hasil-final-malaysia-masters-2024-rinov-rivaldy-pitha-haningtyas-raih-runner-up-usai-kalah-dari-wakil-tuan-rumah-M2690uyrXt.png
Hasil Final Malaysia Masters 2024: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Raih Runner-up Usai Kalah dari Wakil Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/40/3013077/rinov-rivaldy-pitha-mentari-ingin-permalukan-wakil-tuan-rumah-di-final-malaysia-masters-2024-TDx60uklqV.jpg
Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Ingin Permalukan Wakil Tuan Rumah di Final Malaysia Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/40/3013093/rinov-rivaldy-pitha-mentari-beber-kunci-kemenangan-atas-wakil-denmark-di-semifinal-malaysia-masters-2024-kFBbI62axH.jpg
Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Beber Kunci Kemenangan atas Wakil Denmark di Semifinal Malaysia Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/40/3013074/ripith-lolos-ke-final-lawan-tuan-rumah-malaysia-masters-2024-saksikan-aksinya-besok-live-eksklusif-hanya-di-inews-UnRtBIIMwX.jpeg
Ripith Lolos Ke Final Lawan Tuan Rumah Malaysia Masters 2024, Saksikan Aksinya Besok, Live Eksklusif hanya di iNews
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement