Meski Gagal Juara, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Tetap Bersyukur dengan Pencapaian di Malaysia Masters 2024

KUALA LUMPUR - Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, tetap merasa bersyukur meski hanya bisa menjadi runner-up Malaysia Masters 2024. Sebab menurut Rinov, bisa mencapai final saja sudah cukup baik.

Final Malaysia Masters 2024 sendiri sudah berlangsng di Axiata Arena, Kuala Lumpur, pada Minggu 26 Mei 2024 sore WIB kemarin. Dalam laga final itu, Rinov/Pitha harus menelan kekalahan dari pasangan tuan rumah, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie dengan skor 18-21 dan 19-21.

Unggulan ketiga asal Indonesia itu pun harus puas keluar sebagai runner-up di turnamen BWF Super 500 tersebut. Meski gagal juara, Rinov Rivaldy bersyukur bisa menembus babak final Malaysia Master 2024.

Rinov lantas berharap hasil di Malaysia Master 2024 itu bisa menjadi modal untuk tampil maksimal di Olimpiade Paris 2024.

"Bersyukur, bisa mencapai final itu tidak mudah. Hasil ini tentu bagus dan bisa untuk menjadi modal ke turnamen berikutnya dan juga di Olimpiade Paris. Karena kami ingin puncak penampilannya di Olimpiade nanti," kata Rinov Rivaldy dalam keterangan PBSI, Senin (27/5/2024).

Sementara itu, usai tampil di Malaysia Masters 2024 Rinov Rivaldy akan mengecek cedera di kaki kanan dulu sebelum tampil di Indonesia Open 2024. Meski belum mengetahui seberapa parah cedera yang dialami, ia mengaku semakin lama merasakan sakit.