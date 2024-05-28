Advertisement
NETTING

Tak Dendam meski Kalah dari Goh Soon Huat di Malaysia Masters 2024, Rinov Rivaldy: Dia seperti Om saya

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |00:00 WIB
Tak Dendam meski Kalah dari Goh Soon Huat di Malaysia Masters 2024, Rinov Rivaldy: Dia seperti Om saya
Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari bersama Goh/Lai di Malaysia Masters 2024. (Foto: PBSI). (Foto: PBSI)
KUALA LUMPUR – Pebulutangkis ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy tak merasa marah apalagi dendam dengan pemain Malaysia, Goh Soon Huat usai kalah di Malaysia Masters 2024. Sebab ternyata Rinov dan Goh memiliki hubungan yang akrab, bahkan partner main Pitha Haningtyas Mentari itu menyebut Goh sudah seperti om sendiri.

Ya, seperti yang diketahui Rinov/Pitha harus puas hanya bisa menjadi runner up usai dikalahkan ganda campuran Malaysia, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie di final Malaysia Masters 2024. Pertandingan itu digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada Minggu 26 Mei 2024 malam WIB.

Rinov/Pitha kalah dalam dua gim langsung dari Goh/Lai dengan skor 18-21, dan 19-21. Ini merupakan kekalahan keenam bagi Rinov/Pitha dari tujuh pertemuan dengan ganda campuran unggulan Malaysia itu.

Meski kalah, Rinov mengaku pertandingan ini mempererat keakrabannya dengan Goh/Lai. Terkhusus dengan Goh Soon Huat, Rinov dan Pitha sudah menganggapnya seperti om sendiri.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas bersama Goh/Lai di podium Malaysia Masters 2024

“Di luar lapangan, kami sangat akrab dengan lawan karena Goh itu sudah saya anggap sebagai Om dari saya dan Tari,” ungkap Rinov dikutip dari rilis resmi PBSI, Selasa (28/5/2024).

Halaman:
1 2
