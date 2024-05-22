Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Malaysia Masters 2024: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas dan Rehan Naufal/Lisa Ayu Kompak ke 16 Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |16:39 WIB
Hasil Malaysia Masters 2024: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas dan Rehan Naufal/Lisa Ayu Kompak ke 16 Besar
Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati. (Foto: PBSI)
KUALA LUMPUR – Dua ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari dan Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati kompak menembus 16 besar Malaysia Masters 2024. Rinov/Pitha lolos usai mengalahkan wakil tuan rumah, sementara Rehan/Lisa menang atas rekan senegara, Adnan Maulana/Nita Violina Marwah.

Pertama mari bahas kemenangan Rinov/Pitha. Mereka menang atas wakil tuan rumah Roy King Yap/Valeree Siow di babak 32 besar Malaysia Masters 2024. Rinov/Pitha kalahkan pasangan Malaysia itu dalam dua gim langsung dengan skor 21-14 dan 21-12.

Jalannya Pertandingan

Rinov/Pitha cukup kerepotan melawan Yap/Siow pada fase awal pertandingan yang berlangsung di Axiata Arena, Rabu (22/5/2024) sore WIB. Tapi duet Pelatnas PBSI Cipayung itu mampu keluar dari tekanan dan unggul 7-4.

Pasangan nomor 15 dunia itu dengan mantap mencuri poin demi poin dari wakil tuan rumah tersebut. Rinov/Pitha pun berhasil ungguli duet Yap/Siow di interval gim pertama dengan skor 11-8.

Usai jeda, Rinov/Pitha masih cukup mendominasi permainan. Mereka memperlebar jarak keunggulannya atas pasangan tuan rumah dengan skor 16-10. Meski Yap/Siow kerap menebar ancaman, Rinov/Pitha sukses menutup gim pertama dengan kemenangan 21-14.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas

Di gim kedua, Rinov/Pitha memulainya dengan baik. Pasangan yang biasa dipanggil Ripith ini unggul 6-2 atas Yap/Siow. Namun, pasangan tuan rumah itu mampu memangkas ketertinggalannya menjadi 7-8.

Akan tetapi, Rinov/Pitha mampu keluar dari tekanan yang diberikan Yap/Siow dan unggul 11-7. Selepas interval, pasangan ranking 15 dunia ini dengan nyaman memperlebar keunggulannya menjadi 16-9.

Momentum ini tidak disia-siakan oleh Rinov/Pitha. Mereka langsung menutup gim kedua dengan kemenangan meyakinkan 21-12 atas Yap/Siow.

Kemenangan ini membuat Rinov/Pitha melaju ke babak 16 besar turnamen berlevel Super 500 tersebut. Di babak itu, mereka akan menghadapi pasangan Jerman yakni Jan Colin Voelker/Isabel Lohau.

