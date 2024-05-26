Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Ingin Permalukan Wakil Tuan Rumah di Final Malaysia Masters 2024

KUALA LUMPUR - Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, bertekad tinggi untuk bisa membungkam wakil tuan rumah, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie, di final Malaysia Masters 2024. Mereka tak gentar dengan tekanan dari para pendukung Negeri Jiran.

Ripith berhasil melangkah ke babak final Malaysia Masters 2024 setelah menang di babak semifinal yang berlangsung pada Sabtu 25 Mei 2024 siang WIB di Axiata Arena, Kuala Lumpur. Lewat rubber game, mereka mengatasi Mathias Christiansen/Alexandra Boje dengan skor 26-24, 14-21, dan 21-18.

Hasil positif itu membuat Rinov/Pitha tampil untuk kedua kalinya di turnamen Super 500 tersebut setelah edisi 2022. Kala itu, mereka pulang sebagai runner-up usai dilibas sang juara asal China, Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong.

Di final yang akan dihelat pada Minggu (26/5/2024), Rinov/Pitha akan bersua dengan Goh/Lai, yang menyikat sesama duet Malaysia, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei, di semifinal dengan skor 21-11 dan 21-19. Pasangan Pelatnas PBSI itu pun bertekad untuk menampilkan performa yang lebih baik lagi.

“Bersyukur bisa menang dan ke final. Ini final kedua kami di Malaysia. Dengan kemenangan ini, kami sebenarnya tidak mau puas sampai di sini saja. Kami ingin tampil lebih bagus lagi di final,” kata Rinov dikutip dari rilis PBSI, Minggu (26/5/2024).

Pasangan ranking 15 dunia itu akan lebih dulu mempersiapkan fisik mereka dalam menatap laga kontra Goh/Lai. Sebab, kebugaran tubuh sudah mulai menurun usai bertanding dalam dua pekan berturut-turut di mana mereka tersingkir di semifinal Thailand Masters 2024 pekan lalu.