Hasil Proliga 2024: Palembang Bank Sumsel Babel Kalahkan LavAni, Bandung Bank bjb Tandamata Tumbang dari Jakarta Livin Mandiri

SEBANYAK tiga pertandingan pekan keempat Proliga 2024 telah berlangsung pada Sabtu (18/5/2024) malam WIB. Berlangsung di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Jakarta Pertamina Enduro berhasil mengalahkan Jakarta Electric PLN dan Jakarta LavAni Allo Bank Electric berhasil membungkam Palembang Bank Sumsel Babel.

Jakarta Pertamina Enduro mendapatkan perlawan ketat dari Jakarta Electrik PNL di set pertama, tetapi berhasil mendapatkan kemenangan 25-22. Sementara di set kedua, Hany Budiarti dkk berhasil mendapatkan kemenangan 25-19.

Namun, Jakarta Pertamina Enduro gagal mendapatkan kemenangan di set ketiga usai Jakarta Electric PLN memberikan perlawan ketat dengan skor 21-25. Kendati demikian, Jakarta Pertamina Enduro berhasil mengatasi perlawan Yolla Yuliana dan kolega di set keempat dengan skor 25-20.

Sementara di pertandingan lainnya, Bandung Bank bjb Tandamata harus menelan kekalahan telak dari Jakarta Livin Mandiri. Hasil tersebut membuat Bandung Bank bjb Tandamata telan tiga kekalahan beruntun dan Jakarta Livin Mandiri berhasil mendapatkan kemenangan perdana.

Pada set pertama pertandingan berlangsung dengan ketat, tetapi Bandung Bank bjb Tandamata harus menelan kekalahan 23-25 dari Jakarta Livin Mandiri. Sementara di set kedua, usaha Shella Bernadetha Onnan dkk masih belum berhasil dan harus menyerah 23-25.

Harapan Bandung Bank bjb Tandamata untuk mengakhiri dua kekalahan beruntun masih belum berhasil. Pasalnya, Bandung Bank bjb Tandamata harus mengakui kehebatan Jakarta Livin Mandiri di set ketiga dengan skor 25-23.