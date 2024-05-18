Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Thailand Open 2024: Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Dihentikan Wakil China

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |14:16 WIB
Hasil Semifinal Thailand Open 2024: Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Dihentikan Wakil China
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari kandas di semifinal Thailand Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

BANGKOK – Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari kandas di babak semifinal Thailand Open 2024 Super 500. Ganda campuran Indonesia itu takluk dari Guo Xin Wa/Chen Fang Hui dua gim langsung 15-21 dan 14-21.

Bermain di Nimibutr Arena, Bangkok, Thailand, Sabtu (18/5/2024) siang WIB, Rinov/Pitha memulai pertandingan dengan serangan masif ke pertahanan Guo/Chen. Namun, duet China itu mampu bertahan dengan solid. Mereka berhasil membalikkan keadaan lewat permainan cepat.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Terpantau, kejar-kejaran poin antara kedua pasangan terjadi menjelang jeda interval gim pertama. Guo/Chen yang bermain lebih efektif akhirnya sukses mengungguli Rinov/Pitha pada jeda interval pertama dengan skor 10-11.

Setelah jeda, Rinov/Pitha langsung tertinggal banyak poin dari Guo/Chen. Pitha terlihat menjadi sasaran empuk serangan ganda campuran ranking 144 dunia itu. Pukulan keras kerap diarahkan kepada Pitha.

Rinov pun kesulitan untuk menahan serangan masif tersebut. Pada akhirnya, Guo/Chen mampu mengunci kemenangan atas Rinov/Pitha pada gim pertama dengan skor meyakinkan 15-21.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/40/3010562/jadi-runner-up-thailand-open-2024-febriana-dwipuji-amalia-cahaya-janji-kerja-lebih-keras-lagi-Q150Cr534W.jpg
Jadi Runner-up Thailand Open 2024, Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Janji Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/40/3010429/hasil-final-thailand-open-2024-febriana-dwipuji-amalia-cahaya-jadi-runner-up-usai-tumbang-pasangan-tuan-rumah-Ad6F1SldYc.jpg
Hasil Final Thailand Open 2024: Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Jadi Runner-Up, Usai Tumbang dari Pasangan Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/40/3010334/jalani-final-perdana-di-super-500-febriana-dwipuji-amallia-cahaya-siap-berikan-yang-terbaik-demi-gelar-juara-thailand-open-2024-O3aqizYjqG.jpg
Jalani Final Perdana di Super 500, Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Siap Berikan yang Terbaik demi Gelar Juara Thailand Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/40/3010213/melaju-ke-laga-puncak-ana-tiwi-siap-tumbangkan-tuan-rumah-di-final-thailand-open-2024-saksikan-aksinya-besok-live-eksklusif-di-inews-VifN4x1QBk.jpeg
Melaju ke Laga Puncak, Ana/Tiwi Siap Tumbangkan Tuan Rumah di Final Thailand Open 2024, Saksikan Aksinya besok, Live Eksklusif di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/40/3010169/hasil-semifinal-thailand-open-2024-febriana-dwipuji-amalia-pratiwi-tembus-final-AYcreJsuvq.jpg
Hasil Semifinal Thailand Open 2024: Febriana Dwipuji/Amalia Pratiwi Tembus Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/40/3009978/bahagia-raih-semifinal-super-500-untuk-pertama-kalinya-febriana-dwipuji-amallia-cahaya-termotivasi-juarai-thailand-open-2024-ynYvhVquyl.jpg
Bahagia Raih Semifinal Super 500 untuk Pertama Kalinya, Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Termotivasi Juarai Thailand Open 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement