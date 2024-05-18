Hasil Semifinal Thailand Open 2024: Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Dihentikan Wakil China

BANGKOK – Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari kandas di babak semifinal Thailand Open 2024 Super 500. Ganda campuran Indonesia itu takluk dari Guo Xin Wa/Chen Fang Hui dua gim langsung 15-21 dan 14-21.

Bermain di Nimibutr Arena, Bangkok, Thailand, Sabtu (18/5/2024) siang WIB, Rinov/Pitha memulai pertandingan dengan serangan masif ke pertahanan Guo/Chen. Namun, duet China itu mampu bertahan dengan solid. Mereka berhasil membalikkan keadaan lewat permainan cepat.

Terpantau, kejar-kejaran poin antara kedua pasangan terjadi menjelang jeda interval gim pertama. Guo/Chen yang bermain lebih efektif akhirnya sukses mengungguli Rinov/Pitha pada jeda interval pertama dengan skor 10-11.

Setelah jeda, Rinov/Pitha langsung tertinggal banyak poin dari Guo/Chen. Pitha terlihat menjadi sasaran empuk serangan ganda campuran ranking 144 dunia itu. Pukulan keras kerap diarahkan kepada Pitha.

Rinov pun kesulitan untuk menahan serangan masif tersebut. Pada akhirnya, Guo/Chen mampu mengunci kemenangan atas Rinov/Pitha pada gim pertama dengan skor meyakinkan 15-21.