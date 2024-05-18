Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Drawing Wakil Indonesia di Malaysia Masters 2024: Chico Aura Jumpa Loh Kean Yew, Putri KW Lawan Jagoan Thailand

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |11:19 WIB
Hasil Drawing Wakil Indonesia di Malaysia Masters 2024: Chico Aura Jumpa Loh Kean Yew, Putri KW Lawan Jagoan Thailand
Tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo. (Foto: PBSI)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Hasil drawing wakil Indonesia di Malaysia Masters 2024 telah diumumkan pada Sabtu (18/5/2024). Dari hasil undian yang dibagikan BWF tersebut, Chico Aura Dwi Wardoyo langsung jumpa jagoan Singapura, Loh Kean Yew dan Putri Kusuma Wardani melawan andalan Thailand.

Seperti diketahui, sebanyak 13 wakil Indonesia akan bertanding di Malaysia Masters 2024. Turnamen berlevel Super 500 itu akan berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada 21 – 26 Mei 2024 mendatang.

Pada sektor tunggal putra, ada tiga wakil Indonesia yang akan mentas dalam turnamen itu. Mereka adalah Chico Aura Dwi Wardoyo, Alwi Farhan, dan Shesar Hiren Rhustavito. Namun, dua nama terakhir akan memulai perjuangan dari babak kualifikasi.

Kemudian beralih pada sektor tunggal putri, ada Komang Ayu Cahya Dewi, Putri Kusuma Wardani, dan Ester Nurumi Tri Wardoyo. Komang akan bersua dengan Sim Yu Jin (Korea Selatan), Putri melawan Busanan Ongbamrungphan (Thailand), dan Ester berjumpa Sung Shuo Yun (Taiwan).

Lalu, di sektor ganda putra hanya ada satu wakil Indonesia yakni Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Mereka akan berhadapan dengan jagoan Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen.

Chico Aura Dwi Wardoyo

Pun begitu di sektor ganda putri yang hanya mengirim satu perwakilan yakni Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi. Ana/Tiwi akan berjumpa dengan wakil tuan rumah, Vivian Hoo/Liem Chiew Sien.

Terakhir pada sektor ganda campuran, yang menjadi sektor terbanyak perwakilan Indonesia di turnamen ini. Ada lima wakil Indonesia yang akan berjuang, yakni Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, Adnan Maulana/Nita Violina Marwah, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari dan Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata.

