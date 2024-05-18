Melaju ke Laga Puncak, Ana/Tiwi Siap Tumbangkan Tuan Rumah di Final Thailand Open 2024, Saksikan Aksinya besok, Live Eksklusif di iNews

BANGKOK - Pasangan ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi berhasil melaju ke final BWF Super 500 Thailand Open 2024 usai mengalahkan wakil Jepang Rin Iwanaga/Kie Nakanishi pada Sabtu (18/05) di Nimibutr Stadium Bangkok, Thailand.

Pertahankan momentum dengan baik, Ana/Tiwi berhasil meraih poin dalam dua game dengan skor hasil 21:12- 21:10. Meski di awal pertandingan, Ana/Tiwi sempat tertinggal 0-1. Keduanya lantas sukses mengembalikan keadaan dan berhasil dengan cepat menyamakan kedudukan dengan lawan menjadi 2-2. Tampil percaya diri dan agresif, wakil Indonesia peringkat 18 dunia tersebut melesat memaksimalkan kesempatan lima poin secara beruntun dan unggul 9-3.

Besok, Minggu 19 Mei pukul 11.50, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi melanjutkan perjuangan melawan tuan rumah Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai di laga puncak Thailand Open 2024. Mampukah Ana/Tiwi menjaga asa merebut gelar juara Thailand Open 2024?

Dukung dan saksikan perjuangan wakil merah putih di laga Puncak BWF Super 500 Thailand Open 2024.

