HOME SPORTS NETTING

Melaju ke Laga Puncak, Ana/Tiwi Siap Tumbangkan Tuan Rumah di Final Thailand Open 2024, Saksikan Aksinya besok, Live Eksklusif di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |21:35 WIB
Melaju ke Laga Puncak, Ana/Tiwi Siap Tumbangkan Tuan Rumah di Final Thailand Open 2024, Saksikan Aksinya besok, Live Eksklusif di iNews
Saksikan perjuangan Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Pratiwi pada final Thailand Open 2024 hanya di iNews (Foto: MNC Media)
A
A
A

BANGKOK - Pasangan ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi berhasil melaju ke final BWF Super 500 Thailand Open 2024 usai mengalahkan wakil Jepang Rin Iwanaga/Kie Nakanishi pada Sabtu (18/05) di Nimibutr Stadium Bangkok, Thailand.

Pertahankan momentum dengan baik, Ana/Tiwi berhasil meraih poin dalam dua game dengan skor hasil 21:12- 21:10. Meski di awal pertandingan, Ana/Tiwi sempat tertinggal 0-1. Keduanya lantas sukses mengembalikan keadaan dan berhasil dengan cepat menyamakan kedudukan dengan lawan menjadi 2-2. Tampil percaya diri dan agresif, wakil Indonesia peringkat 18 dunia tersebut melesat memaksimalkan kesempatan lima poin secara beruntun dan unggul 9-3.

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi

Besok, Minggu 19 Mei pukul 11.50, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi melanjutkan perjuangan melawan tuan rumah Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai di laga puncak Thailand Open 2024. Mampukah Ana/Tiwi menjaga asa merebut gelar juara Thailand Open 2024?

Dukung dan saksikan perjuangan wakil merah putih di laga Puncak BWF Super 500 Thailand Open 2024, Live Live Eksklusif, Hanya di iNews Premium Sports.

(Wikanto Arungbudoyo)

