HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Thailand Open 2024: Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Jadi Runner-Up, Usai Tumbang dari Pasangan Tuan Rumah

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |16:27 WIB
Hasil Final Thailand Open 2024: Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Jadi Runner-Up, Usai Tumbang dari Pasangan Tuan Rumah
Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL final Thailand Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi, pun harus puas menjadi runner-up di ajang Thailand Open 2024 usai kalah dari wakil tuan rumah, Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai.

Duel Ana/Tiwi -panggilan akrab Febriana/Amalia- tersaji di Nimibutr Stadium, Minggu (19/5/2024) sore WIB. Mereka kalah dari wakil tuan rumah dalam dua gim langsung dengan skor identik 14-21 dan 14-21.

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi

Jalannya Pertandingan

Kedua pasangan bermain sengit dengan saling kejar-kejaran angka. Setelah berduel sengit, Febriana/Amalia harus tertinggal 6-8 dari Jongkolphan/Rawinda.

Namun, pasangan nomor 18 dunia ini mencoba untuk mengejar ketertinggalannya. Sayangnya, upaya Febriana/Amalia belum berbuah manis karena mereka harus tertinggal 7-11 dari Jongkolphan/Rawinda di interval gim pertama.

Usai jeda, Febriana/Amalia terus mencoba memangkas jarak dari pasangan nomor 10 dunia tersebut. Tapi, Jongkolphan/Rawinda masih terlalu perkasa. Alhasil, duet Pelatnas PBSI Cipayung itu harus kalah di gim pertama dengan skor 14-21.

Halaman:
1 2
