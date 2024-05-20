Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadi Runner-up Thailand Open 2024, Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Janji Kerja Lebih Keras Lagi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |01:07 WIB
Jadi Runner-up Thailand Open 2024, Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Janji Kerja Lebih Keras Lagi
Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi kala berlaga. (Foto: PBSI)
BANGKOK – Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi, keluar sebagai runner-up Thailand Open 2024. Febriana/Amalia pun berjanji akan bekerja lebih keras lagi di turnamen-turnamen berikutnya,

Ana/Tiwi -panggilan akrab Febriana/Amalia- berhadapan dengan wakil tuan rumah Thailand, Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai, pada partai final Thailand Open 2024. Laga itu berlangsung di Nimibutr Stadium, Minggu 19 Mei 2024 sore WIB.

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi

Sayangnya, pasangan nomor 18 dunia itu takluk dua gim langsung dari Jongkolphan/Rawinda. Mereka tumbang dengan skor identik 14-21 dan 14-21.

Usai pertandingan, Febriana mengatakan bahwa sejatinya sudah mantap mempersiapkan laga kontra Jongkolphan/Rawinda. Namun, dia juga mengakui kalau pasangan nomor 10 dunia itu tampil bagus sehingga sulit untuk keluar dari tekanan yang diberikan.

“Dari awal kami sebenarnya sudah mempersiapkan untuk menghadapi pertandingan ini. Cuma lawan terus menekan. Kami tidak bisa keluar dari tekanan dan tidak mampu bermain maksimal,” kata Febriana, dilansir dari rilis PBSI, Senin (20/5/2024).

“Lawan harus diakui bermain lebih baik. Dari sisi pengalaman, mereka juga lebih banyak. Mereka tampil lebih baik dalam segi apa pun. Apalagi tampil sebagai tuan rumah,” sambungnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Tiwi. Katanya, dia dan Ana bermain bermain terlalu hati-hati. Hal itu membuat mereka semakin kesulitan untuk lepas dari tekanan yang dilancarkan Jongkolphan/Rawinda.

“Sebenarnya, kami dari awal sudah mempersiapkan pertandingan hari ini dengan baik. Hanya selama pertandingan kami tidak bisa keluar dari tekanan lawan,” timpal Tiwi.

“Kami juga bermain terlalu hati-hati dan lawan memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari serangan dan menambah poin. Berbeda dengan penampilan kami kemarin yang lebih rapi, hari ini kami tidak bisa melawan tekanan itu. Kami benar-benar kesulitan untuk keluar dari zona tekanan itu,” terangnya.

Halaman:
1 2
