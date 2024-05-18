Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Bahagia Raih Semifinal Super 500 untuk Pertama Kalinya, Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Termotivasi Juarai Thailand Open 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |05:50 WIB
Bahagia Raih Semifinal Super 500 untuk Pertama Kalinya, Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Termotivasi Juarai Thailand Open 2024
Ganda Putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi. (Foto: PBSI)
A
A
A

BANGKOK – Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, berhasil menembus semifinal Thailand Open 2024 yang merupakan semifinal perdana mereka di turnamen level Super 500. Oleh karena itu, mereka ingin memaksimalkan peluang yang ada sebaik mungkin untuk mengukir prestasi.

Pasangan ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, senang bukan main berhasil lolos ke semifinal Thailand Open 2024. Sebab itu adalah semifinal perdana Febriana/Amallia di turnamen level super 500.

Berkat hasil baik itu, Febriana/Amallia pun bertekad untuk meraih hasil terbaik di turnamen super 500 tersebut. Tentu caranya adalah dengan memenangkan Thailand Open 2024.

Ana/Tiwi -sapaan Febriana/Amallia- sukses meraih kemenangan di babak perempat final Thailand Open 2024 yang digelar pada Jumat 17 Mei 2024 sore WIB di Nimibutr Stadium, Bangkok. Mereka menghajar duet Taiwan, Chang Ching Hui/Yang Ching Tun dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-15.

Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya

Tampil meyakinkan, pasangan ranking 18 dunia itu menilai semua strategi yang mereka siapkan mampu diterapkan dengan baik di lapangan. Alhasil, mereka bisa bermain nyaman untuk mengalahkan Chang/Yang.

“Kami bermain baik hari ini dan bisa menang. Apa yang dipersiapkan sejak awal bisa ditampilkan di lapangan. Kami bisa bermain nyaman,” kata Ana dikutip dari rilis PBSI, Sabtu (18/5/2024).

Halaman:
1 2 3
