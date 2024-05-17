Pebiliar Ranking 1 Nasional Menang Mudah di POBSI Pool Circuit 2024 Seri 1 Jambi

PEBILIAR Ranking 1 Nasional, Feri Satriyadi, tidak menemukan kendala saat mengawali pertandingan di hari kedua. Ia menang mudah 6-1 terhadap lawannya, Alvin Anggito dari Club JRX Bandung di turnamen POBSI Pool Circuit 2024 di Campoes Pool & Cafe, di Jalan Soemantri Bojonegoro, No 99, Danau Sipin, Kota Jambi, Jumat (17/5/2024).

Meski menang mudah, pemain dari Club Matra Kalimantan Barat (Kalbar) tersebut sempat tegang dibuatnya. "Awalnya agak tegang, karena Alvin adalah pemain yang bagus. Menurut saya," ujarnya.

(Feri Satriyadi menggila di POBSI Pool Circuit 2024 di Seri I Jambi. (Foto: Azhari Sultan)

Salah satu faktor kemenangan yang diraihnya adalah faktor keberuntungan. "Cuma saya dapat keberuntungan di awal rack pertama, itu Alvin mis di bola 9. Disitu saya merasa ada faktor lucky (keberuntungan)," ungkap Feri.

Menurutnya, secara keseluruhan saya menangnya di break (star pukulan awal) saja. "Kalau Alvin permainannya bagus. Hari ini tidak tahu, kenapa break nya banyak mis nya dia," tuturnya.