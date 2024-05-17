Lanny Tria Ungkap Kesan-Kesan Berpasangan dengan Ribka Sugiarto

JAKARTA - Lanny Tria Mayasari mengungkapkan kesannya berduet dengan Ribka Sugiarto yang baru saja mundur dari Pelatnas PBSI. Menurutnya, banyak hal positif yang dirasakannya selama berpasangan dengan pemain asal Karanganyar itu.

Lanny sudah resmi ditinggalkan oleh Ribka sejak Kamis 16 Mei 2024. Pasalnya, PBSI telah mengumumkan pengunduran diri duetnya itu karena alasan untuk mempersiapkan pernikahannya dengan pemain ganda putra, Muhammad Rian Ardianto.

Dengan begitu, selesai sudah perjalanan pasangan ranking 27 dunia itu sebagai duet sejak bermain bersama pada pertengahan 2022. Mereka mengakhirinya dengan torehan lima gelar juara.

Yang terbaru, Lanny/Ribka sukses naik podium pertama di ajang Swiss Open 2024. Gelar turnamen Super 300 itu pun menjadi prestasi terbaik yang pernah diraih selama berpasangan.

Lanny mengungkapkan kesan-kesan baik selama berpasangan dengan Ribka. Pemain berusia 22 tahun itu sangat bersyukur bisa berduet dengan sang senior karena banyak hal yang mungkin tak bisa dirasakannya jika memiliki partner yang lebih muda darinya.

“Kalau Mba Ribka, dari pribadi saya bersyukur karena mungkin kalau saya enggak partner sama dia, saya enggak bakal bisa main di kejuaraan dunia, ngerasain main Super 1000, juara sama dia,” kata Lanny kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Jumat (17/5/2024).

“Mungkin kalau partner sama yang lain, bukan sama Mba Ribka, sama yang seumuran mungkin saya enggak bisa dapat pengalaman seperti itu yang saya ambil dari dia, saya juga ngerasain gimana rasanya partneran sama yang senior,” tambah perempuan asal DI Yogyakarta itu.