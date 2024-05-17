Kisah Lanny Tria yang Kaget Bisa Juara Swiss Open 2024 Sekaligus Kalahkan Apriyani Rahayu/Siti Fadia

JAKARTA – Pebulutangkis ganda putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari mengakui tak sangka bisa menjuarai Swiss Open 2024 bersama rekannya Ribka Sugiarto. Lebih luar biasanya lagi, dalam proses merebut gelar juara dunia itu, Lanny/Ribka sukses mengalahkan ganda putri terbaik Indonesia saat ini, yakni Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Lanny Tria memulai langkahnya di Swiss Open 2024 dari keterpurukan. Berpasangan dengan Ribka Sugiarto, Lanny sempat down karena gagal memenuhi target di turnamen sebelumnya, Orleans Masters 2024.

Di turnamen itu, Lanny/Ribka hanya berhasil mencapai babak delapan besar, jauh dari target utama menjadi juara. Meski demikian, pebulu tangkis berusia 22 tahun itu tidak menyerah dan berjuang di turnamen selanjutnya Swiss Open 2024.

Pada turnamen itu, Lanny/Ribka akhirnya sukses mengunci gelar juara setelah mengalahkan wakil Taiwan, Hsu Ya Ching/Lin Wan Ching. Lanny mengaku tidak pernah menyangka bisa menjadi juara di Swiss Open 2024.

“Sebenarnya enggak percaya bisa menjadi juara, karena di turnamen sebelumnya benar-benar kalah di delapan besar. Padahal ditargetkan juara, terus malah juara malah dia (Rachel Allessya Rose/Meilysa Trias Puspitasari),” kata Lanny dalam acara talkshow iNews Premium Sport: Thomas dan Uber Cup 2024, Rabu (15/5/2024).

“Sempat down di Orleans itu, tetapi dikasih tahu pelatih ‘udah gak papa masih ada pertandingan selanjutnya, buktikan’ ternyata pas di Swiss itu emang enak banget mainnya, jadinya bisa mengalahkan kak Apri (Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti),” sambungnya.