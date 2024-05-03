16 Tim dari Berbagai Negara Tampil di After Hour Jakarta Slowpitch International 2024

Jakarta Slowpitch International akan dimeriahkan 16 tim dari berbagai negara (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)

JAKARTA – Turnamen Jakarta Slowpitch International kembali digelar pada tahun 2024. Kejuaraan yang dihelat oleh Jakarta Cheetahs After Hour itu kali ini diselenggarakan khusus untuk kategori pria.

Komunitas olahraga slowpitch itu memiliki komitmen untuk mempertahankan tradisi panjang, dan melakukan rebranding nama menjadi After Hour Jakarta International Slowpitch Tournament 2024. Ajang rekreasi dari olahraga baseball dan softball itu berlangsung di GBK Baseball Stadium Jakarta pada tanggal 3-5 Mei 2024.

Turnamen yang sudah memasuki penyelenggaraan ke 40 tahun itu pada tahun ini diikuti oleh 16 tim dari berbagai negara. Jumlah tersebut meningkat dari hanya 12 tim saja pada edisi tahun lalu.

Direktur After Hour Jakarta International Slowpitch Tournament, Ali Pasha Joharman, berharap ajang ini bisa memberikan tontonan yang menarik dan bermutu. Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers di GBK Baseball Stadium, Senayan, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

“Jakarta International Slowpitch Tournament merupakan pilar komunitas dan kompetisi internasional,” kata Ali Pasha.

“Rebranding nama menjadi After Hour Jakarta International Slowpitch Tournament Presented by Bank BJB ini bukan hanya akan merepresentasikan era baru, namun kami juga mengharapkan para tim yang akan berlaga dengan beragam latar belakang dapat berbagi kesenangan dalam olahraga ini," tambahnya.

Adapun 16 tim yang berlaga di ajang ini terdiri dari 10 tim lokal dan enam lainnya dari berbagai negara. Bahkan, tak hanya negara-negara Asia Tenggara saja seperti Thailand dan Singapura, tetapi juga ada Hongkong, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat.