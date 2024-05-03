Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

16 Tim dari Berbagai Negara Tampil di After Hour Jakarta Slowpitch International 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |23:49 WIB
16 Tim dari Berbagai Negara Tampil di After Hour Jakarta Slowpitch International 2024
Jakarta Slowpitch International akan dimeriahkan 16 tim dari berbagai negara (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA – Turnamen Jakarta Slowpitch International kembali digelar pada tahun 2024. Kejuaraan yang dihelat oleh Jakarta Cheetahs After Hour itu kali ini diselenggarakan khusus untuk kategori pria.

Komunitas olahraga slowpitch itu memiliki komitmen untuk mempertahankan tradisi panjang, dan melakukan rebranding nama menjadi After Hour Jakarta International Slowpitch Tournament 2024. Ajang rekreasi dari olahraga baseball dan softball itu berlangsung di GBK Baseball Stadium Jakarta pada tanggal 3-5 Mei 2024.

Turnamen yang sudah memasuki penyelenggaraan ke 40 tahun itu pada tahun ini diikuti oleh 16 tim dari berbagai negara. Jumlah tersebut meningkat dari hanya 12 tim saja pada edisi tahun lalu.

Direktur After Hour Jakarta International Slowpitch Tournament, Ali Pasha Joharman, berharap ajang ini bisa memberikan tontonan yang menarik dan bermutu. Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers di GBK Baseball Stadium, Senayan, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

“Jakarta International Slowpitch Tournament merupakan pilar komunitas dan kompetisi internasional,” kata Ali Pasha.

“Rebranding nama menjadi After Hour Jakarta International Slowpitch Tournament Presented by Bank BJB ini bukan hanya akan merepresentasikan era baru, namun kami juga mengharapkan para tim yang akan berlaga dengan beragam latar belakang dapat berbagi kesenangan dalam olahraga ini," tambahnya.

Adapun 16 tim yang berlaga di ajang ini terdiri dari 10 tim lokal dan enam lainnya dari berbagai negara. Bahkan, tak hanya negara-negara Asia Tenggara saja seperti Thailand dan Singapura, tetapi juga ada Hongkong, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/43/3183100/premier_padel_dubai_p1-BGXT_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2025 Dubai P1 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/43/3182992/brigjen_pol_umar_surya_fana_resmi_mendaftarkan_diri_sebagai_bakal_calon_ketua_umum_perbakin_jakarta-YFwf_large.jpeg
Daftar Caketum Perbakin Jakarta, Brigjen Pol Umar Surya Fana Sudah Dapat Izin Pimpinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/43/3182928/rizki_juniansyah-6p8m_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Lifter Rizki Juniansyah yang Diangkat sebagai Letnan Dua TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/43/3182086/rizki_juniansyah-ZMt6_large.jpg
Kisah Peraih Medali Emas Olimpiade Rizki Juniansyah, Pernah Ditawari Masuk Akpol Kini Diangkat Prabowo Jadi Letnan Dua TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/43/3181777/rizki_juniansyah-Dqnv_large.jpg
Raih Emas Kejuaraan Dunia Angkat Besi, Lifter Rizki Juniansyah Diangkat Jadi Letnan Dua TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181395/erick_thohir-u4vr_large.jpg
Tegas, Menpora Erick Thohir Minta KOI dan KONI Selesaikan Dualisme Cabor di Indonesia hingga Akhir Desember 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement