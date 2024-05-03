Advertisement
HOME SPORTS

FIBA Ingin Indonesia Jadi Kandidat Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Basket U-19

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |19:49 WIB
FIBA Ingin Indonesia Jadi Kandidat Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Basket U-19
Anggota Dewan Central Board FIBA Ingo Weiss bersama Menpora Dito Ariotedjo. (Foto: dok Kemenpora)
JAKARTA - Federasi Internasional Olahraga Bola Basket Dunia atau FIBA kembali melirik potensi Indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan dunia bola basket. Hal ini disampaikan Anggota Dewan Central Board FIBA Ingo Weiss beserta jajarannya dalam audiensi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo, Kamis (2/5/2024).

“Kami memilih Indonesia menjadi kandidat tuan rumah Kejuaraan Dunia FIBA U-19 tahun 2027 mendatang,” ujar Ingo Weiss yang dalam audiensi tersebut didampingi pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi).

Pemilihan ini menurut Ingo tak terlepas dari keberhasilan Indonesia dalam menggelar Piala Dunia Bola Basket FIBA pada 2023 mendatang bersama Filipina dan Jepang. FIBA menilai penyelenggaraan Piala Dunia FIBA 2023 di Indonesia kala itu jadi yang terbaik.

“Kami ada di sini pada Piala Dunia FIBA 2023 dan kami merasakan atmosfer yang luar biasa terhadap olahraga bola basket. Kami bertemu banyak orang yang antusias dengan bola basket, semuanya sangat menyukai bola basket di sini,” tutur Ingo.

Ia menjelaskan, berbeda dengan Piala Dunia FIBA kategori senior, pada Kejuaraan Dunia U-19 nantinya tuan rumah bisa otomatis langsung ikut bagian menjadi peserta turnamen. Tidak harus melalui babak kualifikasi terlebih dahulu.

Halaman:
1 2 3
