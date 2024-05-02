Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Satwiksairaj Rankireddy, Mantan Raja Bulutangkis Dunia Ini Ternyata Anak Mantan Pebulutangkis India

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |16:59 WIB
Kisah Satwiksairaj Rankireddy, Mantan Raja Bulutangkis Dunia Ini Ternyata Anak Mantan Pebulutangkis India
Pebulutangkis ganda putra India, Satwiksairaj Rankireddy. (Foto: Instagram/satwik_rankireddy)
A
A
A

KISAH Satwiksairaj Rankireddy, mantan raja bulu tangkis dunia ini ternyata anak mantan pebulutangkis India. Tepatnya Rankireddy merupakan putra dari mantan pebulutangkis tingkat negara bagian, yakni Kasi Vishwanath.

Kasi Vishwanath sendiri merupakan sosok yang mengenalkan dunia bulu tangkis kepada Rankireddy. Pemain kelahiran Amalapuram, Andhra Pradesh, India, 13 Agustus 2000 itu sudah mengenal bulu tangkis sejak usia 6 tahun.

Sang ayah juga yang pertama kali melatih Rankireddy di tempat berlatih Officer Club yang berada di Amalapuram tersebut. Dari momen latihan itu, Kasi Vishwanath pun menyadari bakat yang dimiliki anaknya tersebut.

Kasi Vishwanath pun langsung mengirimkan Rankireddy ke akademi bulutangkis agar menjadi atlet profesional. Singkat cerita, di 2014 Rankireddy bergabung dengan Akademi Bulu Tangkis Gopichand.

Satwiksairaj Rankireddy

Di akademi itulah kemampuan Rankireddy dimatangkan oleh mantan pemain sekaligus pelatih nasional Pullela Gopichand. Jadi, Kasi Vishwanath jelas berjasa untuk Rankireddy karena sang ayah yang pertama kali memperkenalkan, melatih, dan menyadari bakatnya di bulu tangkis.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
