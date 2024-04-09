Kisah Pebulutangkis Kontroversial India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty yang Harus Ubah Tiket Pesawat Usai Tembus BWF World Tour Finals

KISAH pebulutangkis kontroversial India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty yang harus ubah tiket pesawat usai tembus BWF World Tour Finals akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, kejadian unik itu tercipta pada BWF World Tour Finals 2021.

Sebagai pengingat, BWF World Tour Finals 2021 merupakan turnamen penutup di tahun 2021 silam. Turnamen itu masuk ke dalam rangkaian Indonesia Badminton Festival bersama Indonesia Masters dan Indonesia Open 2021.

Indonesia Badminton Festival digelar ketika pandemi virus corona, sehingga ketiga turnamen digelar secara khusus di Bali. Awalnya, Rankireddy/Shetty belum berhasil lolos ke BWF World Tour Finals 2021 saat tiba di Bali.

Tak heran, Rankireddy/Shetty pun sudah membeli tiket pesawat untuk kembali ke India. Namun, tak disangka ganda putra andalan India itu justru berhasil lolos ke BWF World Tour Finals 2021.

Kepastian Rankireddy/Shetty lolos ke putaran final BWF World Tour Finals 2021 itu tercipta usai mereka menang atas ganda putra Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin di perempatfinal Indonesia Open 2021. Berkat kemenangan itu, Rankireddy/Shetty menjadi wakil ganda putra India pertama yang mampu menembus BWF World Tour Finals.