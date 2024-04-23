Diasuh Pelatih Asal Thailand, Jakarta Elektrik PLN Yakin Tembus Final 4 Proliga 2024

JAKARTA - Ketua Umum Jakarta Elektrik PLN, Arsyadany Ghana Akmalaputri, yakin timnya mampu menembus final four Proliga 2024. Selain melihat komposisi pemain, ia yakin pengalaman yang dimiliki Chamnan Dok Mai sebagai pelatih bisa mencapai target.

Proliga 2024 dijadwalkan berlangsung pada 25 April hingga 21 Juli mendatang. Hal tersebut membuat para peserta sudah mempersiapkan diri dan mengumumkan pemain dan pelatih untuk tampil di musim ini.

Salah satunya, Jakarta Elektrik PLN yang bertekad untuk mendapatkan hasil bagus di Proliga 2024. Musim lalu, tim ini tampil kurang meyakinkan usai menempati posisi juru kunci atau posisi keenam dengan hanya mendapatkan dua kemenangan dan delapan kekalahan.

Sementara untuk Proliga 2024, Arsyadany mengatakan Jakarta Elektrik PLN sudah melakukan persiapan dengan menggelar latihan di Cigereleng, Bandung, Jawa Barat, selama dua bulan. Selain itu, ia menjelaskan timnya sudah melakukan perubahan untuk membuat tim voli Indonesia yang profesional.

"Saat ini, kawan-kawan sudah dua bulan berlatih di Cigereleng untuk mempersiapkan diri menghadapi PLN Mobile Proliga sekaligus menghadirkan semangat transformasi menjadikan voli yang lebih profesional dengan bisnis menset dan kita menjalin kemitraan sebagai simbol misi Jakarta Electric PLN dalam mencapai target sebagai bagian dari kekuatan identitas kita dan citra Jakarta Elektrik PLN di mata publik," kata Arsyadany kepada awak media, Rabu (23/4/2024).

Lebih lanjut, ia mengatakan Jakarta Elektrik PLN juga mendatangkan beberapa pemain lokal berpengalaman seperti Yolla Yuliana, Nurleli, dan Putri Andya serta pemain asing, Katerina Zhidkova dan Indre Sorokaite. Selain itu, mereka akan dipoles Chamnan selaku pelatih kepala dibantu Surapan Tongngoen selaku pelatih statistik untuk memantau perkembangan pemain.

"Komposisi Jakarta Elektrik PLN ada beberapa pemain yang sudah malang melintang di kompetisi Proliga yang masuk line Up Timnas seperti Yolla Yuliana, Maya Indri, Tisha Amelia, Nur Leli, Putri Andya dan lain-lain serta diperkuat pemain asing dari Azerbaijan, Katerina Zhidkova dan Italia Indre Sorokaite," ujar Arsyadany.

"Saat ini, Jakarta Elektrik PLN menghadirkan pelatih asing dari Thailand, Chamnan Dok Mai yang didampingi pelatih fisik, Peemmawat Boonjan dan pelatih statistik, Surapan Tongngoen. Tentunya kita lebih mengoptimalkan dengan pendekatan statistik dan sports sains untuk meracik kekuatan dari tim Jakarta Electric PLN," tandasnya.