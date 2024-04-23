Proliga 2024: Rombak Skuad Hampir 100 Persen, Bandung BJB Tandamata Tetap Bidik Hattrick Gelar Juara

JAKARTA – Tim Bandung BJB Tandamata tetap memasang target tinggi di ajang Proliga 2024 putri. Target ini dipasang, meski mereka melakukan perombakan skuad hampir 100 persen.

Assisten Manager Tim Bandung BJB Tandamata, Tachyan Iskandar, memastikan timnya mengincar gelar juara Proliga 2024. Dengan begitu, Bandung BJB Tandamata akan meraih hattrick gelar juara.

Tachyan mengungkapkan bahwa timnya sudah melakukan persiapan jelang bergulirnya Proliga 2024 sejak Maret 2024. Namun, dia menyebut komposisi pemainnya berubah hampir 100 persen karena ditinggal para pemain bintang mereka, termasuk Wilda Siti Nurfadilah, yang hijrah ke Jakarta BIN.

“Tim Bandung BJB Tandamata sudah mulai mempersiapkan diri sejak Maret, komposisi pemain kami hampir 100 persen baru, jadi yang kemarin menjadikan kami juara (tahun lalu) semuanya keluar, cuma tinggal tiga orang,” kata Tachyan dalam konferensi pers jelang Proliga 2024 di Senayan, Jakarta, Senin 22 April 2024.

Adapun tiga orang pemain yang bertahan di klub asal Kota Kembang itu adalah Shella Bernadetha, Tiara Sanger, dan Wintang Dyah Kumala Sakti. Kemudian, Bandung BJB Tandamata juga akan diperkuat dua pemain asing yang baru direkrut musim ini, yaitu Jovana Brakocevic asal Serbia dan Hanna Davyskiba yang berpaspor Belarusia.

Selain itu, para penggawa anyar tim asuhan Alim Suseno tersebut adalah para pemain muda. Kendati demikian, Tachyan tetap optimis menatap Proliga 2024.

“Penggantinya adalah pemain-pemain baru yang usianya antara 15-21 tahun. Tapi kami tetap optimis dengan pemain-pemain baru kami,” jelas Tachyan.