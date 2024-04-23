Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Tendang Gadis Ring, Petarung MMA Ali Heibati Dihukum Larangan Bertarung Seumur Hidup!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |20:24 WIB
Tendang Gadis Ring, Petarung MMA Ali Heibati Dihukum Larangan Bertarung Seumur Hidup!
Petarung MMA, Ali Heibati, menendang gadis ring yang sedang bertugas (Foto: Instagram/@nash_4_tigram)
A
A
A

PETARUNG MMA, Ali Heibati, dijatuhi hukuman larangan bertarung seumur hidup. Gara-garanya, ia menendang pantat gadis ring jelang duel!

Heibati sedianya akan bertarung melawan Arkady Osipyan di Moskow, Rusia, pada Jumat 19 April 2024. Keduanya berduel dalam ajang Hard Fighting Championship untuk memperebutkan tiket ke turnamen utama MMA Hardcore.

Gadis ring bernama Maria hendak melawan petarung MMA Ali Heibati (Foto: Instagram/@nash_4_tigram)

Seperti biasa, gadis ring berlenggak-lenggok jelang duel sembari membawa papan informasi soal ronde. Tak disangka, Heibati justru menendang pantat gadis bernama Maria itu.

Sang gadis sempat berbalik dengan penuh amarah. Namun, wasit mencegah terjadinya keributan lebih lanjut.

Entah berhubungan atau tidak, Heibati kalah dalam duel melawan Osipyan di ronde pertama. Nahasnya lagi, petarung asal Iran itu dipukul oleh pihak-pihak yang marah dengan perbuatannya terhadap Maria.

Keributan antara dua pendukung, Heibati dan Osipyan plus Maria, pun pecah. Untungnya, hal itu bisa segera dicegah dan tensi mereda.

Halaman:
1 2
