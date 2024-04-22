Catat Tanggalnya, Jakarta LavAni Lawan Pendatang Baru Jadi Laga Pembuka Proliga 2024

JAKARTA – Pemenang Proliga tahun lalu, Jakarta LavAni dipastikan akan melawan tim pendatang baru, Jakarta Garuda Jaya di laga pembuka Proliga 2024. Pertandingan perdana Proliga 2024 itu akan berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, pada 25 April 2024 mendatang.

Sebagai informasi, Proliga 2024 akan berlangsung di sembilan kota di Indonesia, pada 25 April hingga 21 Juli 2024. Kompetisi voli paling bergengsi di Tanah Air itu diikuti tujuh tim putra dan tujuh putri.

Kesembilan kota besar di Tanah Air itu, antara lain Yogyakarta, Semarang, Palembang untuk putaran reguler 1 (25 April - 12 Mei 2024). Selanjutnya, di Gresik untuk putaran reguler 1 dan 2 (16-19 Mei 2024), kemudian berlanjut di Bandung, Malang, dan Pontianak untuk putaran reguler 2 (6-23 Juni 2024). Sedangkan di Kediri dan Solo untuk Final Four (4-14 Juli 2024), dan ditutup di Yogyakarta sebagai laga grand final (20-21 Juli 2024).

Sedangkan peserta pada kompetisi yang telah memasuki tahun ke-22 ini diikuti Jakarta LavAni Allobank, Jakarta Bhayangkara Presisi, Jakarta STIN BIN, Jakarta Pertamina Pertamax, Palembang Bank SumselBabel, Kudus Sukun Badak, dan pendatang baru Jakarta Garuda Jaya, untuk sektor putra.

Sementara untuk sektor putri disi oleh juara bertahan Bandung Bank bjb Tandamata, Jakarta Pertamina Enduro, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Jakarta BIN, Jakarta Popsivo Polwan, Jakarta Elektrik PLN, dan pendatang baru, Jakarta Livin Mandiri.

Ketua Umum Pengurus Pusat PBVSI (PP. PBVSI), Komjen Pol. (P) Drs. Imam Sudjarwo, M.Si, mengatakan Kompetisi PLN Mobile Proliga ini merupakan agenda besar PP. PBVSI. Oleh karena itu, ajang kompetisi yang melibatkan klub-klub terbaik di tanah air ini dipastikan berlangsung seru, ketat dan menarik.