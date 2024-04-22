Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Turnamen International A Plus Bali Open Jadi Ajang Uji Coba Pebiliar Indonesia Jelang PON 2024

I Gusti Bagus Alit Sidi , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |13:48 WIB
Turnamen International A Plus Bali Open Jadi Ajang Uji Coba Pebiliar Indonesia Jelang PON 2024
Turnamen International A Plus Bali Open sudah rampung digelar. (Foto: POBSI)
A
A
A

TURNAMEN International A Plus Bali Open telah rampung digelar. Sejumlah pebiliar top Tanah Air pun ikut ambil bagian dalam ajang tersebut.

Puluhan atlet biliar papan atas di Indonesia, termasuk para atlet yang masuk daftar 10 besar terbaik di Tanah Air ikut serta dalam ajang tersebut. Sebab, turnamen yang mendapat dukungan PB POBSI ini sekaligus menjadi ajang uji coba bagi para atlet jelang berlaga pada PON 2024.

Turnamen International A Plus Bali Open

Ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Ke-21 sendiri diketahui akan dihelat di Sumatera Utara dan Aceh. PON 2024 dijadwalkan berlangsung pada September 2024.

"Turnamen ini juga merupakan persiapan dan uji coba bagi para atlet Indonesia dalam menghadapi PON Aceh-Sumatera Utara 2024 yang akan digelar pada bulan September mendatang,” ungkap panitia International A Plus Bali Open.

Halaman:
1 2
