JDM Run Time Attack Ramaikan Sirkuit Mandalika 28 April-1 Mei Mendatang

JDM Run merupakan komunitas mobil sport Japanese Domestic Market terbesar di Indonesia (Foto: ist)

JAKARTA - Pertamina Mandalika International Circuit di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang dikelola oleh InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) anak perusahaan Holding BUMN Pariwisata dan Pendukungnya InJourney, akan menjadi tuan rumah Japanese Domestic Market (JDM) Funday untuk pertama kalinya.

Setelah kesuksesan JDM Funday di Sentul International Circuit enam tahun yang lalu, JDM Run kembali menggelar kegiatan Time Attack yang dikhususkan untuk para pecinta mobil sport Jepang pada 28 April - 1 Mei 2024.

Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama antara JDM Run, ITDC dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA). JDM Run merupakan komunitas mobil sport Japanese Domestic Market terbesar di Indonesia.

Sebanyak 85 mobil Jepang performa tinggi dari seluruh Indonesia akan hadir di Pertamina Mandalika International Circuit untuk bersaing dalam kompetisi Time Attack. Kegiatan ini merupakan proyek uji coba pertama di Mandalika International Circuit bagi JDM Run.

Setiap peserta akan dikelompokkan berdasarkan tingkat pengalaman dalam berkendara dan jenis kendaraan yang digunakan. Peserta akan dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan pengalaman, yaitu Non-Experienced, Experienced, dan Pro.

Sedangkan untuk kendaraan, akan dibagi menjadi tiga kelas, yaitu Standard Class, Street Class, dan Race Class. Dengan pembagian ini, setiap peserta akan memiliki kesempatan untuk bersaing dalam kelompok yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga menciptakan kompetisi yang adil dan menarik.