5 Atlet Cantik di Panggung Voli Indonesia, Nomor 1 Pernah Bikin Sejumlah Atlet Tanah Air Kepincut!

5 atlet cantik di panggung voli Indonesia menarik diulas. Salah satunya sampai pernah bikin sejumlah atlet Tanah Air kepincut.

Ya, sejumlah pevoli Tanah Air berhasil menghipnotis banya pasang mata karena bakat gemilang dan juga kecantikannya. Hal ini membuat mereka digandrungi banyak penggemar.

Siapa saja mereka? Berikut 5 atlet cantik di panggung voli Indonesia.

5. Shintia Allivia Mauludina





Salah satu atlet cantik di panggung voli Indonesia adalah Shintia Allivia Mauludina. Dia memulai debutnya di pentas Proliga pada 2020.

Shintia Allivia Mauludina pun langsung bersinar. Alhasil, dia pernah dipanggil membela Timnas Voli Indonesia. Hal itu terjadi di gelaran SEA Games 2021 dan SEA Games 2022.

4. Azzahra Dwi Febyane Gendis





Kemudian, ada Azzahra Dwi Febyane Gendis. Dia bermain di posisi outside hitter. Gendis juga tak kalah berprestasi dari Shintia.

Azzahra Dwi Febyane Gendis bermain untuk Jakarta Pertamina Fastron pada Proliga 2023. Dia bermain bersama Yolla Yuliana untuk tim tersebut.