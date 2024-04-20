Berpotensi Ikuti Jejak Megawati Hangestri Main di Liga Voli Korea Selatan, Yolla Yuliana Lakukan Persiapan Maksimal

JAKARTA - Pevoli asal Indonesia, Yolla Yuliana berpotensi mengikuti jejal Megawati Hangestri untuk bermain di Liga Voli Korea Selatan. Sebab pemain Timnas Voli Putri Indonesia itu mendapatkan kesempatan untuk trial di Korea Selatan.

Tentu Yolla Yuliana sangat antusias mendapatkan kesempatan emas itu. Ia pun mengaku sudah melakukan persiapan yang maksimal demi bisa menarik perhatian selama menjalani trial di Korea Selatan tersebut.

Ya, sebanyak tiga atlet voli putri Indonesia yakni Yolla Yuliana, Aulia Suci, dan Megawati Hangestri akan menjalani try out untuk bisa berkarier di Liga Voli Korea Selatan 2024-2024. Hal tersebut membuat ketiganya harus bisa menunjukan penampilan terbaik.

Sementara Megawati Hangestri merupakan atlet voli Indonesia pertama yang bermain di Korea Selatan. Bahkan, Megatron -julukan Megawati Hangestri- berhasil mencuri perhatian para penggemar voli di Indonesia hingga Korea Selatan.

Meski tak pernah mengatakan bakal ikut try out untuk tampil di Liga Voli Putri Korea Selatan, Yolla Yuliana merasa beruntung mendapatkan kesempatan tersebut di usianya yang sudah 30 tahun. Ia mengaku telah melakukan persiapan terbaik dengan menjaga pola makan, menaikan massa otot hingga tak begadang demi bisa mengikuti jejak Megawati Hangestri.

"Ini kesempatan pertama untuk saya apalagi usia saya mau 30 untuk bisa dapat try out di liga korea. Jadi saya ingin membuktikan yang terbaik jadi sekarang saya jaga makan, naikan massa otot, tidak begadang dan lainnya," kata Yolla Yuliana di GOR Bulungan, Sabtu (20/4/2024).