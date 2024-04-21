Kisah Perjalanan Cinta Ricky Subagja, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Terpaut 26 Tahun dengan Sang Istri

KISAH perjalanan cinta Ricky Subagja yang terpaut 26 tahun dengan sang istri, Khairunissa Andjani akan dibahas Okezone. Ricky Subagja menikahi Cica Andjani -sapaan akrab Khairunissa Andjani- pada 12 Februari 2021 lalu.

Meski terpaut 26 tahun, tetapi kehidupan rumah tangga keduanya tampak serasi. Pada sebuah wawancara di YouTube, Cici yang awalnya memanggil ‘om’ ke Ricky Subagja, mengaku belum merasakan perasaan suka meskipun terkesima dengan ketampanan sang legenda bulu tangkis.

“Kirain janjian di kafe, tapi kok masuk perumahan yang ternyata rumah Ricky. Aku gak tahu siapa Ricky Subagja, yang tahu mamaku. Karena aku kan bukan badminton lovers,” sambung Cica Andjani.

“Saya lebih (tua) 3-4 tahun lah (dari mama Cica Andjani). Saya manggil mama, yang pasti saya bersyukur saking akrabnya dari zaman kenal istri,” tutur Ricky Subagja.

Ricky Subagja sendiri merupakan salah satu pebulu tangkis terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Dia sendiri merupakan pemain spesialis sektor ganda putra.