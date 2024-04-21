Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Perjalanan Cinta Ricky Subagja, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Terpaut 26 Tahun dengan Sang Istri

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |04:03 WIB
Kisah Perjalanan Cinta Ricky Subagja, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Terpaut 26 Tahun dengan Sang Istri
Ricky Subagja dan Cici Andjani melangsungkan pernikahan pada Februari 2021 lalu (Foto: Instagram/Cici Andjani)
A
A
A

KISAH perjalanan cinta Ricky Subagja yang terpaut 26 tahun dengan sang istri, Khairunissa Andjani akan dibahas Okezone. Ricky Subagja menikahi Cica Andjani -sapaan akrab Khairunissa Andjani- pada 12 Februari 2021 lalu.

Meski terpaut 26 tahun, tetapi kehidupan rumah tangga keduanya tampak serasi. Pada sebuah wawancara di YouTube, Cici yang awalnya memanggil ‘om’ ke Ricky Subagja, mengaku belum merasakan perasaan suka meskipun terkesima dengan ketampanan sang legenda bulu tangkis.

“Kirain janjian di kafe, tapi kok masuk perumahan yang ternyata rumah Ricky. Aku gak tahu siapa Ricky Subagja, yang tahu mamaku. Karena aku kan bukan badminton lovers,” sambung Cica Andjani.

“Saya lebih (tua) 3-4 tahun lah (dari mama Cica Andjani). Saya manggil mama, yang pasti saya bersyukur saking akrabnya dari zaman kenal istri,” tutur Ricky Subagja.

Ricky Subagja sendiri merupakan salah satu pebulu tangkis terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Dia sendiri merupakan pemain spesialis sektor ganda putra.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/40/3154495/cerita_sedih_harus_dilalui_chiharu_shida_yang_berpisah_dengan_tandemnya_nami_matsuyama-VzxT_large.jpg
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement