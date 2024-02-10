Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Ricky Subagja Pertama Kali Bertemu sang Istri yang Terpaut 26 Tahun: Berawal Dipanggil Om hingga Berujung di Pelaminan

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |09:01 WIB
Kisah Ricky Subagja Pertama Kali Bertemu sang Istri yang Terpaut 26 Tahun: Berawal Dipanggil Om hingga Berujung di Pelaminan
Ricky Subagja dan Cici Andjani melangsungkan pernikahan pada Februari 2021 lalu (Foto: Instagram)
A
A
A

KISAH Ricky Subagja pertama kali bertemu sang istri, Khairunissa Andjani yang terpaut 26 tahun menarik untuk dibahas. Ricky Subagja menikahi Cica Andjani (sapaan akrabnya) pada 12 Februari 2021 lalu.

Meski terpaut 26 tahun, tetapi kehidupan rumah tangga keduanya tampak serasi. Pada sebuah wawancara di YouTube, Cici yang awalnya memanggil ‘om’ ke Ricky Subagja, mengaku belum merasakan perasaan suka meskipun terkesima dengan ketampanan sang legenda bulu tangkis.

Seperti diketahui, Ricky Subagja sendiri adalah salah satu pebulu tangkis ganda putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Dia merupakan peraih medali emas Olimpiade Atlanta 1996 bersama Rexy Mainaky.

“Waktu itu janjian sama sahabatku, yang ternyata sahabatnya Ricky, tapi kita saling enggak tahu,” ungkap Cica Andjani.

“Kirain janjian di kafe, tapi kok masuk perumahan yang ternyata rumah Ricky. Aku gak tahu siapa Ricky Subagja, yang tahu mamaku. Karena aku kan bukan badminton lovers,” sambung Cica Andjani.

Sementara itu, Ricky Subagja sendiri tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan usia yang cukup jauh antara dirinya dengan sang istri. Ricky Subagja bahkan mengatakan dirinya masih lebih tua tiga sampai empat taun dari ibunda Cici Andjani.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/40/3154495/cerita_sedih_harus_dilalui_chiharu_shida_yang_berpisah_dengan_tandemnya_nami_matsuyama-VzxT_large.jpg
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement