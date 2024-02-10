Kisah Ricky Subagja Pertama Kali Bertemu sang Istri yang Terpaut 26 Tahun: Berawal Dipanggil Om hingga Berujung di Pelaminan

KISAH Ricky Subagja pertama kali bertemu sang istri, Khairunissa Andjani yang terpaut 26 tahun menarik untuk dibahas. Ricky Subagja menikahi Cica Andjani (sapaan akrabnya) pada 12 Februari 2021 lalu.

Meski terpaut 26 tahun, tetapi kehidupan rumah tangga keduanya tampak serasi. Pada sebuah wawancara di YouTube, Cici yang awalnya memanggil ‘om’ ke Ricky Subagja, mengaku belum merasakan perasaan suka meskipun terkesima dengan ketampanan sang legenda bulu tangkis.

Seperti diketahui, Ricky Subagja sendiri adalah salah satu pebulu tangkis ganda putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Dia merupakan peraih medali emas Olimpiade Atlanta 1996 bersama Rexy Mainaky.

“Waktu itu janjian sama sahabatku, yang ternyata sahabatnya Ricky, tapi kita saling enggak tahu,” ungkap Cica Andjani.

“Kirain janjian di kafe, tapi kok masuk perumahan yang ternyata rumah Ricky. Aku gak tahu siapa Ricky Subagja, yang tahu mamaku. Karena aku kan bukan badminton lovers,” sambung Cica Andjani.

Sementara itu, Ricky Subagja sendiri tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan usia yang cukup jauh antara dirinya dengan sang istri. Ricky Subagja bahkan mengatakan dirinya masih lebih tua tiga sampai empat taun dari ibunda Cici Andjani.