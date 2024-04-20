Advertisement
SPORT LAIN

Indonesia All Star Tertinggal 0-2 dari Red Sparks, Megawati Hangestri Ganti Tim

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |21:11 WIB
Indonesia All Star Tertinggal 0-2 dari Red Sparks, Megawati Hangestri Ganti Tim
Megawati Hangestri beraksi di laga Indonesia All Star vs Red Sparks (Foto: MPI/Isra Triansyah)
A
A
A

JAKARTA – Megawati Hangestri Pertiwi terlihat berganti-ganti tim di tengah pertandingan eksibisi Indonesia All Star vs Red Sparks. Untuk diketahui, laga tersebut berlangsung di Indonesia, Senayan, Jakarta, pada Sabtu (20/4/2024) malam WIB.

Tim Indonesia All Star kerepotan meladeni permainan Red Sparks pada dua set pertama. Pada set pertama, mereka sempat bisa mengimbangi dan sempat memimpin di angka 12-11.

Megawati Hangestri Pertiwi beraksi di laga Indonesia All Star vs Red Sparks (Foto: MPI/Isra Triansyah)

Namun, setelah itu Red Sparks bangkit dan mampu berbalik unggul 14-13. Dengan bantuan Megawati Hangestri yang menyumbang empat poin, mereka bisa menjauh dengan keunggulan 19-15 dan kemudian menutup set pertama dengan skor 25-17.

Pada set kedua, Tim Merah-Putih yang diperkuat Yolla Yuliana, Wilda Siti Nurfadilah dan Sheila Bernadetha tak mampu berbicara banyak. Mereka tertinggal jauh 0-11 dan 5-19 sebelum kemudian memangkas ketertinggalan mereka menjadi 11-22.

Namun, pada akhirnya mereka tetap kalah dengan skor 15-25 di gim kedua. Megawati tak sedikit pun turun ke lapangan pada set kedua ini.

1 2
