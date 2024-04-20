Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Indonesia All Star vs Red Sparks: Nama Megawati Hangestri Disebut, Indonesia Arena Bergemuruh!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |19:12 WIB
Indonesia All Star vs Red Sparks: Nama Megawati Hangestri Disebut, Indonesia Arena Bergemuruh!
Daejeon JungKwanJang Red Sparks bersiap meladeni Indonesia All Star di Indonesia Arena (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA – Penonton di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, bergemuruh ketika nama Megawati Hangestri Pertiwi disebut jelang laga eksibisi antara Indonesia All Stars vs Red Sparks. Pertandingan itu akan dimulai Sabtu (20/4/2024) malam WIB.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, para penonton memadati hampir seluruh sektor tribune penonton di Indonesia Arena. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa hadir langsung untuk menyaksikan para bintang voli putri Indonesia dan Red Sparks berlaga.

Megawati Hangestri Pertiwi bersiap membela Red Sparks melawan Indonesia All Star (Foto: MPI/Isra Triansyah)

Begitu sang MC, Valentino Simanjuntak, memanggil para pemain untuk masuk ke dalam lapangan, atmosfer penonton semakin meriah. Pertama-tama, para penggawa Indonesia All Star yang dipanggil.

Penonton bersorak-sorai ketika sang superstar, Yolla Yuliana, masuk ke dalam arena lewat lorong pemain. Sorakan tak kalah kencang pun terdengar begitu Wilda Siti Nurfadilah berlari ke dalam lapangan.

Satu per satu para jagoan-jagoan Tim Merah-Putih masuk, para penonton terus bergantian meneriakkan nama pemain sekencang mungkin. Mereka terlihat tak sabar untuk melihat laga akbar itu dimulai.

Setelah itu, barulah para pemain Red Sparks gantian dipanggil masuk ke dalam lapangan. Teriakan penonton mulai kencang begitu pemain cantik mereka, Park Hye-min, berlari menyapa dari jarak jauh dengan senyumnya yang manis.

Dukungan luar biasa terus diberikan oleh para penonton yang hadir ketika satu per satu pemain tim asuhan Ko Hee-jin itu tampil di lapangan. Terdengar teriakan sangat kencang begitu Lee So-young dan Lee Seon-woo memasuki arena.

Halaman:
1 2
