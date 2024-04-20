Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Red Sparks vs Indonesia All Star

Red Sparks akan menghadapi Indonesia All Star pada laga eksibisi (Foto: Instagram/@red__sparks)

JAKARTA – Klik di sini! Ini link live streaming Red Sparks vs Indonesia All Star. Pertandingan itu akan berlangsung di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) pukul 18.00 WIB.

Kontestan Liga Voli Korea Selatan, Daejeon JungKwanJang Red Sparks, menyambangi Indonesia untuk laga eksibisi. Mereka akan menghadapi Indonesia All Star yang terdiri dari bintang-bintang voli Tanah Air.

Pertandingan itu digelar dalam rangka pemanasan jelang Proliga 2024. Ada pun kompetisi bola voli bergengsi di Indonesia tersebut akan dimulai pada 25 April mendatang.

Hadirnya Red Sparks di Indonesia tidak terlepas dari kiprah Megawati Hangestri Pertiwi. Megatron mencuri perhatian setelah mengantarkan klub asuhan Ko Hee-jin itu hingga Playoff Liga Voli Korea Selatan 2023-2024.

Sayangnya, Megawati dan kawan-kawan gagal melaju ke babak berikutnya. Pun begitu, kiprah pemain asal Jawa Timur tersebut sudah mencuri atensi penggemar voli di Tanah Air.