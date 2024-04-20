Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Red Sparks vs Indonesia All Star

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |14:22 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Red Sparks vs Indonesia All Star
Red Sparks akan menghadapi Indonesia All Star pada laga eksibisi (Foto: Instagram/@red__sparks)
A
A
A

JAKARTA – Klik di sini! Ini link live streaming Red Sparks vs Indonesia All Star. Pertandingan itu akan berlangsung di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) pukul 18.00 WIB.

Kontestan Liga Voli Korea Selatan, Daejeon JungKwanJang Red Sparks, menyambangi Indonesia untuk laga eksibisi. Mereka akan menghadapi Indonesia All Star yang terdiri dari bintang-bintang voli Tanah Air.

Daejeon JungKwanJang Red Sparks

Pertandingan itu digelar dalam rangka pemanasan jelang Proliga 2024. Ada pun kompetisi bola voli bergengsi di Indonesia tersebut akan dimulai pada 25 April mendatang.

Hadirnya Red Sparks di Indonesia tidak terlepas dari kiprah Megawati Hangestri Pertiwi. Megatron mencuri perhatian setelah mengantarkan klub asuhan Ko Hee-jin itu hingga Playoff Liga Voli Korea Selatan 2023-2024.

Sayangnya, Megawati dan kawan-kawan gagal melaju ke babak berikutnya. Pun begitu, kiprah pemain asal Jawa Timur tersebut sudah mencuri atensi penggemar voli di Tanah Air.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/43/3180083/megawati_hangestri-5lYf_large.jpg
Segini Gaji Pevoli Megawati Hangestri yang Resmi Putus Kontrak dengan Klub Turki Manisa BBSK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/43/3179971/megawati_hangestri-XRgn_large.jpg
Megawati Hangestri Angkat Bicara soal Putus Kontrak dengan Manisa BBSK: Ini Permintaan Saya Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177486/saksikan_3rd_asian_youth_games_bahrain_2025_di_mnctv-bHUe_large.jpeg
Live MNCTV, Saksikan Tim Voli Indonesia Berjuang di 3rd Asian Youth Games Bahrain 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177408/berikut_lima_pevoli_indonesia_yang_cantiknya_kebangetan-Vm2v_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Pernah Dipacari Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175183/farhan_halim-nukm_large.jpg
Resmi Gabung VC Nagano Tridents, Pevoli Bintang Indonesia Farhan Halim Kunjungi KBRI Tokyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170790/sabina_altynbekova-T6he_large.jpg
Kisah Sedih Pevoli Supercantik Sabina Altynbekova, Ngaku Sempat Diragukan di Awal Kariernya
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement