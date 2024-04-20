Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Indonesia All Stars vs Red Sparks: Minim Persiapan, Yolla Yuliana Cs Siap Hadapi Pasukan Megawati Hangestri

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |13:45 WIB
Jadwal Indonesia All Stars vs Red Sparks: Minim Persiapan, Yolla Yuliana Cs Siap Hadapi Pasukan Megawati Hangestri
Red Sparks siap hadapi Indonesia All Stars di laga fun volleyball. (Foto: Instagram/red_sparks)
A
A
A

JAKARTA – Pertandingan fun volleyball antara Indonesia All Stars melawan klub voli asal Korea Selatan, Red Sparks akan berlangsung hari ini, Sabtu (20/4/2024) malam WIB. Para pencinta voli Tanah Air akan disuguhkan pertarungan apik antara tim Indonesia yang diperkuat Yolla Yuliana, melawan Red Sparks yang diisi Megawati Hangestri.

Red Sparks telah tiba di Tanah Air untuk menghadapi laga hiburan yang berlangsung di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta. Dari segi tuan rumah, pelatih Indonesia All Star, Pedro Lilipaly, sejatinya mengaku kesulitan untuk mempersiapkan timnya karena waktu yang sangat mepet.

Kendati demikian jelang bentrokan tersebut, Indonesia All Star mulai memanaskan mesinnya. Yolla Yuliana cs menggelar sesi latihan di GOR Bulungan, Jakarta, pada Jumat 19 April 2024 pagi WIB.

Hanya saja dalam sesi latihan tersebut, kedalaman skuad Indonesia All Star belum komplit karena berbenturan dengan persiapan tim yang akan berlaga di Proliga 2024. Namun, ia menegaskan Indonesia All Stars siap hadapi Red Sparks.

Red Sparks di Indonesia

“Saya terima kasih karena akan menghadapi Red Sparks, tim kelas dunia. Tapi memang persiapannya mepet karena ada yang belum bergabung. Dan tanggal 25 April nanti Proliga mulai,” kata Pedro kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Sabtu (20/4/2024).

“Anak-anak sudah bergabung di tim masing masing di Proliga, itu mau engga mau. Nah yang seharusnya latihan 2-3 hari tapi ternyata nggak bisa. Contoh hari ini baru 11 orang yang datang, ada 3 yang gak dateng dari BIN. Apa boleh buat?” sambung dia.

Halaman:
1 2
