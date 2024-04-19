Jakarta Livin Mandiri Luncurkan Tim untuk Proliga 2024, Ada Pemain Berusia 14 Tahun!

JAKARTA - Jakarta Livin’ Mandiri (JLM) resmi memperkenalkan tim untuk berlaga di Proliga 2024. Ada pun acara peluncuran tersebut dilaksanakan di Auditorium Plaza Mandiri, Jakarta, Jumat (19/4/2024) sore WIB.

Untuk diketahui, Jakarta Livin’ Mandiri merupakan tim voli putri debutan di Proliga 2024. Menyongsong musim baru, kedalaman skuad yang dinahkodai Muhammad Ansori mayoritas dihuni oleh pemain muda. Bahkan ada dua pemain yang masih sangat belia.

Dua pemain tersebut adalah Venisa Dwi yang masih berusia 14 tahun dan Poppy Aulia berusia 16 tahun. Kemudian Jakarta Livin’ Mandiri juga diperkuat dua pemain asing yakni Liu Yan Han asal China dan Karsta Lowe asal Amerika Serikat.

Manajer tim Jakarta Livin’ Mandiri, Agus Dwi Handaya, menyampaikan dibentuknya skuad ini merupakan wujud komitmen BUMN untuk berkontribusi dalam dunia olahraga, khususnya voli. Sebab menurutnya, olahraga adalah salah satu cara terbaik untuk membangun karakter.

“Pembentukan tim ini merupakan wujud komitmen kami sebagai BUMN untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pengembangan olahraga Indonesia, khususnya olahraga bola voli putri,” kata Agus dalam sambutannya di acara peluncuran tim Jakarta Livin’ Mandiri pada Jumat (19/4/2024).

“Kami percaya bahwa olahraga adalah salah satu cara terbaik untuk membangun karakter dan kerjasama tim. Melalui tim voli, kami ingin menunjukkan komitmen kami terhadap pengembangan bakat dan olahraga di Indonesia,” sambungnya.

Agus sangat antusias melihat tim milik salah satu BUMN ini mentas di Proliga 2024. Ia cukup optimistis Jakarta Livin’ Mandiri bisa unjuk gigi kendati skuadnya dihuni banyak pemain muda dan merupakan tim debutan.

“Kami sangat antusias menyambut Proliga 2024 dan yakin bahwa JLM akan memberikan performa terbaik untuk para penggemar voli di seluruh Indonesia. Kami juga percaya, melalui olahraga, kami dapat menginspirasi dan memotivasi banyak orang untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi dalam bidang apapun, untuk Indonesia,” imbuh Agus.