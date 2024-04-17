Sambut Proliga 2024, Jakarta Pertamina Pertamax dan Jakarta Pertamina Enduro Pamer Skuad Baru

Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Pertamina Pertamax Pamer Skuad Baru untuk Proliga 2024. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)

JAKARTA - Sambut Proliga 2024, Jakarta Pertamina Pertamax dan Jakarta Pertamina Enduro resmi memamerkan skuad teranyar mereka untuk menjalani musim yang baru. Chef de Mission Jakarta Pertamina, Werry Prayogi pun membeberkan ada dua target berbeda yang diberikan kepada tim voli putra dan putri mereka.

Proliga 2024 dijadwalkan berlangsung pada 25 April hingga 21 Juli mendatang. Ajang tersebut pun diikuti oleh tujuh tim putra dan tujuh tim putri.

Sementara PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Lubricants dan PT Pertamina Patra Niaga secara resmi mengumumkan tim untuk Proliga 2024. Tim tersebut adalah Jakarta Pertamina Pertamax (putra) dan Jakarta Pertamina Enduro (putri).

Jakarta Pertamina Pertamax pun diperkuat Luke Smith, seorang outside hitter berkebangsaan Australia yang sempat memperkuat Voreas Hokkaido klub asal Jepang. Kemudian, Porya Yali yang berposisi opposite hitter akan membuat Jakarta Pertamina Pertamax menjadi semakin kuat.

Selain mendatangkan dua pemain asing, Jakarta Pertamina Pertamax juga akan dipimpin oleh Yosvany Munoz Perez. Ia pernah menjabat sebagai assisten pelatih Timnas Voli putri Kuba dalam tiga periode berbeda, yakni 2016–2019, 2020–2022, dan 2022–2023.

Sementara Jakarta Pertamina Enduro juga merekrut dua pemain asing. Mereka adalah Polina Shemanova asal Rusia dan Giovanna Milana yang sempat bermain di Liga Voli putri Korea Selatan, Red Sparks.