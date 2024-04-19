Indonesia All Star vs Red Sparks: Meski Hanya Fun Match, Yolla Yuliana Ingin Berikan yang Terbaik

JAKARTA – Pemain Indonesia All Star, Yolla Yuliana, bicara persiapan bersama rekan timnya jelang lawan Daejeon JungKwanJang Red Sparks di laga eksibisi. Pevoli Jakarta Elektrik PLN ini menyatakan tetap akan memberikan yang terbaik meski statusnya hanya fun match.

Seperti diketahui, Indonesia All Star akan menjajal kekuatan tim voli asal Korea Selatan yakni Red Sparks. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, pada Sabtu 20 April 2024.

Indonesia All Star yang dinahkodai Pedro Lilipaly telah melakukan persiapan dengan menggelar latihan perdana di GOR Bulungan, Jakarta, Jumat (19/4/2024) pagi WIB. Bicara persiapan, Yolla mengakui waktu yang ada cukup mepet. Bahkan, baru 11 pemain bergabung dan kurang tiga lagi yang belum datang.

“Persiapannya seperti yang bisa dilihat, kami baru hari ini kumpul karena ada kendala di persiapan Proliga. Sudah mepet dengan persiapan Proliga jadi memang latihannya baru ini. Ini juga belum semuanya hadir,” tutur Yolla kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (19/4/2024).

Meski masih ada pemain yang belum merapat, Yolla tidak menjadikan hal itu sebagai kendala. Karena memang, para pemain yang ada saat ini memiliki kontrak dan tanggung jawab bersama timnya yang akan mentas di Proliga 2024.

“Memang kebijakan dari klubnya juga, karena sudah ada kontrak di klub dan punya tanggung jawab itu,” tuturnya.