Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Indonesia All Star vs Red Sparks: Meski Hanya Fun Match, Yolla Yuliana Ingin Berikan yang Terbaik

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |21:10 WIB
Indonesia All Star vs Red Sparks: Meski Hanya <i>Fun Match</i>, Yolla Yuliana Ingin Berikan yang Terbaik
Yolla Yuliana siap memberikan penampilan terbaik di laga melawan Red Sparks (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – Pemain Indonesia All Star, Yolla Yuliana, bicara persiapan bersama rekan timnya jelang lawan Daejeon JungKwanJang Red Sparks di laga eksibisi. Pevoli Jakarta Elektrik PLN ini menyatakan tetap akan memberikan yang terbaik meski statusnya hanya fun match.

Seperti diketahui, Indonesia All Star akan menjajal kekuatan tim voli asal Korea Selatan yakni Red Sparks. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, pada Sabtu 20 April 2024.

Red Sparks

Indonesia All Star yang dinahkodai Pedro Lilipaly telah melakukan persiapan dengan menggelar latihan perdana di GOR Bulungan, Jakarta, Jumat (19/4/2024) pagi WIB. Bicara persiapan, Yolla mengakui waktu yang ada cukup mepet. Bahkan, baru 11 pemain bergabung dan kurang tiga lagi yang belum datang.

“Persiapannya seperti yang bisa dilihat, kami baru hari ini kumpul karena ada kendala di persiapan Proliga. Sudah mepet dengan persiapan Proliga jadi memang latihannya baru ini. Ini juga belum semuanya hadir,” tutur Yolla kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (19/4/2024).

Meski masih ada pemain yang belum merapat, Yolla tidak menjadikan hal itu sebagai kendala. Karena memang, para pemain yang ada saat ini memiliki kontrak dan tanggung jawab bersama timnya yang akan mentas di Proliga 2024.

“Memang kebijakan dari klubnya juga, karena sudah ada kontrak di klub dan punya tanggung jawab itu,” tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/43/3180083/megawati_hangestri-5lYf_large.jpg
Segini Gaji Pevoli Megawati Hangestri yang Resmi Putus Kontrak dengan Klub Turki Manisa BBSK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/43/3179971/megawati_hangestri-XRgn_large.jpg
Megawati Hangestri Angkat Bicara soal Putus Kontrak dengan Manisa BBSK: Ini Permintaan Saya Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177486/saksikan_3rd_asian_youth_games_bahrain_2025_di_mnctv-bHUe_large.jpeg
Live MNCTV, Saksikan Tim Voli Indonesia Berjuang di 3rd Asian Youth Games Bahrain 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177408/berikut_lima_pevoli_indonesia_yang_cantiknya_kebangetan-Vm2v_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Pernah Dipacari Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175183/farhan_halim-nukm_large.jpg
Resmi Gabung VC Nagano Tridents, Pevoli Bintang Indonesia Farhan Halim Kunjungi KBRI Tokyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170790/sabina_altynbekova-T6he_large.jpg
Kisah Sedih Pevoli Supercantik Sabina Altynbekova, Ngaku Sempat Diragukan di Awal Kariernya
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement