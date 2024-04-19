Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Menpora Dito Ariotedjo Ngaku Dimintai Buah Manggis dan Mangga oleh Pemain Red Sparks Park Hye-min

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |12:13 WIB
Menpora Dito Ariotedjo Ngaku Dimintai Buah Manggis dan Mangga oleh Pemain Red Sparks Park Hye-min
Menpora Dito Ariotedjo. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Pemain Red Sparks, Park Hye-min tampaknya sangat suka dengan buah Manggis dan Mangga saat tiba di Indonesia. Terbukti, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Dito Ariotedjo, mengaku sampai dimintai oleh mantan rekan setim Megawati Hangestri tersebut buah Manggis dan Mangga.

Seperti diketahui, Red Sparks akan berhadapan dengan para bintang voli putri Tanah Air yang tergabung dalam tim Indonesia All Star. Pertandingan eksibisi itu dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (20/4/2024) di Indonesia Arena, Jakarta.

Pada Rabu (17/4/2024), Red Sparks membawa seluruh pemain dan staffnya ke Kantor Kemenpora di kawasan Senayan, Jakarta. Mereka pun disambut dengan hangat oleh Menpora Dito di ruang kerjanya sebelum kemudian bertemu dengan awak media.

Dalam konferensi pers, Menpora Dito pun mengungkapkan bahwa tim Red Sparks tak banyak menuntut sejak tiba di Jakarta pada Selasa, 16 April 2024 lalu. Namun, ada satu permintaan unik dari mereka yakni untuk mendatangkan buah manggis dan mangga.

Red Sparks di Indonesia

“Hari ini sudah ke Kemenpora dan sekaligus persiapan untuk tampil di hari Sabtu melawan All Star Indonesia. Saya tadi juga sudah ngobrol dengan seluruh ofisial dan atlet Red Spark di mana mereka menyampaikan sangat senang berada di Jakarta bagus dan makanannya juga enak. Mereka minta hanya sedikit yaitu buah manggis dan buah mangga," kata Dito.

Halaman:
1 2
