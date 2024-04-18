Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Red Sparks vs Indonesia All Star: Menpora Dito Yakin Tiket Sold Out

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |18:07 WIB
Red Sparks vs Indonesia All Star: Menpora Dito Yakin Tiket Sold Out
Menpora RI, Dito Ariotedjo (Foto: Cikal Bintang/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Red Sparks akan menghadapi Indonesia All Star di laga eksesbisi. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo yakin tiket pertandingan akan ludes terjual.

Menpora Dito juga mengatkaan tak ada layar lebar yang disediakan panitia penyelenggara di luar venue Indonesia Arena bagi masyarakat yang kehabisan tiket.

Pertandingan eksibisi antara Red Sparks kontra Indonesia All Star sendiri dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (20/4/2024) di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta. Tim Liga Voli Korea itu akan tampil dengan skuad inti dan diperkuat bintang voli putri Tanah Air, Megawati Hangestri, untuk melawan Yolla Yuliana dkk.

Keberadaan Megawati dan para bintang-bintang Red Sparks yang hadir membuat antusiasme masyarakat membludak. Menpora Dito pun mengungkapkan bahwa sampai Rabu (17/4/2024) sore WIB, hampir 11 ribu dari 12 ribu tiket yang disediakan telah hampir ludes terjual.

Menteri berusia 33 tahun itu pun yakin tiket tersebut akan sold out. Sebagai informasi, tiket pertandingan tersebut dibanderol dengan harga Rp300 ribu hingga Rp5 juta.

"Jadi untuk tiket dari full tempat duduknya itu kan 15 ribu. Tapi karena ada beberapa side yang harus dipakai buat stage dan sebagainya ini jadinya hanya 12 ribu," kata Menpora Dito kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, usai mengantar tim Red Sparks di Halaman Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Halaman:
1 2
