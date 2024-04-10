Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Tunggal Putra Indonesia Didikan Taufik Hidayat yang Hajar Kento Momota Tanpa Ampun Dalam Waktu Singkat

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |11:02 WIB
Kisah Tunggal Putra Indonesia Didikan Taufik Hidayat yang Hajar Kento Momota Tanpa Ampun Dalam Waktu Singkat
Tunggal putra Jepang, Kento Momota (Foto: Badminton Photo)
KISAH pebulutangkis tunggal putra Indonesia didikan Taufik Hidayat yang pernah mengalahkan Kento Momota akan dibahas Okezone. Pebulu tangkis tunggal putra dimaksud adalah Anthony Sinisuka Ginting.

Kemenangan Anthony Ginting terjadi beberapa tahun lalu saat Kento Momota masih berada di peringkat satu dunia. Meski memiliki prestasi mentereng, Kento Momota juga punya beberapa lawan yang sulit ia kalahkan, salah satunya Anthony Ginting.

Momota pernah mengalami kekalahan tragis yang cukup memalukan. Kekalahan tragis yang membuat dirinya malu adalah, dirinya pernah dikalahkan oleh Anthony Ginting.

Ginting saat itu berhasil mengalahkan Momota di ajang Hongkong Open 2015 lalu. Kento Momota takluk ditangan Anthony Ginting dalam dua gim langsung dengan skor 7-21, dan 15-21.

Hebatnya, Ginting berhasil mengalahkan Momota dalam waktu cukup singkat yakni 34 menit. Kala itu, Anthony Ginting merupakan atlet bulutangkis didikan Taufik Hidayat saat di klub SSG PLN Bandung.

