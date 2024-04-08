Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Kini Berjuang untuk Australia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |04:16 WIB
Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Kini Berjuang untuk Australia
Pramudya Kusumawardana kini membela Australia setelah hengkang dari Pelatnas PBSI (Foto: Instagram/@pramudyaaa13)
A
A
A

KISAH Pramudya Kusumawardanapebulu tangkis Indonesia yang kini berjuang untuk Australia menarik untuk diulas. Sebab, ia punya alasan tersendiri untuk melakukan hal tersebut.

Pramudya memutuskan mundur dari Pelatnas PBSI pada Desember 2023. Ia mengungkapkan pengunduran diri itu diambil karena ingin melanjutkan pendidikan di Australia.

Pramudya Kusumawardana

Namun secara mengejutkan, selang beberapa waktu, Pram justru secara resmi diumumkan sebagai atlet dari Australia. Itu berarti, ada kemungkinan sang pemain sudah merencanakan kepindahan sejak jauh hari.

Selama menjadi atlet bulu tangkis Indonesia sendiri, Pram bukanlah seorang atlet tanpa prestasi. Selama bertandem dengan Yeremia Rambitan, pemain asal Jawa Barat itu telah meraih banyak prestasi di level internasional.

Mereka di antaranya menjadi juara Belgium International 2021, Spain Masters 2021, Kejuaraan Asia 2022, hingga SEA Games 2023. Bahkan di SEA Games 2023, Pram mempersembahkan dua medali emas sekaligus, yakni di nomor beregu dan juga perorangan.

Namun sejak 2022, Yeremia yang mengalami cedera parah di ajang Indonesia Open, membuat Pram sempat luntang-lantung berganti pasangan. Sempat comeback di SEA Games 2023, pasangan berjuluk Prayer ini gagal mempertahankan konsistensinya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/40/3154495/cerita_sedih_harus_dilalui_chiharu_shida_yang_berpisah_dengan_tandemnya_nami_matsuyama-VzxT_large.jpg
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement