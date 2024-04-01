Comeback ke Lapangan, Pramudya Kusumawardana Wakili Australia di Finnish International 2024

PEBULU TANGKIS ganda putra berdarah Indonesia, Pramudya Kusumawardana comeback ke turnamen bulu tangkis. Pramudya akan mewakili Australia di ajang Finnish International 2024.

Pramudya terdaftar sebagai wakil Australia di sektor ganda campuran. Dia akan bertandem dengan pemain naturalisasi Australia lainnya, Nozomi Shimizu yang memiliki darah Jepang.

Dalam daftar Acceptance list Finnish International 2024, nama Pramudya/Nozomi sudah bersanding bersama pebulu tangkis lainnya. Turnamen Finnish International sendiri akan berlangsung di Vantaa, Finlandia pada 25 – 28 April 2024 mendatang.

Dengan demikian, turnamen ini akan menjadi pertanda comeback bagi Pramudya sejak mengundurkan diri dari pelatnas Cipayung akhir 2023 lalu. Eks tandem Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan itu diketahui mundur karena ingin melanjutkan studi di Australia.

Mundurnya Pramudya dari pelatnas Cipayung sempat mengejutkan semua pihak. Musabab, pebulu tangkis asal Sukabumi itu diketahui mempunyai prestasi cukup mengilap bersama Yeremia Rambitan.

Tampil di sektor ganda putra, Pramudya/Yeremia sempat menyabet medali emas di Kejuaraan Asia 2022. Namun sayang, setelah itu Yeremia mengalami cedera yang membuat keduanya kehilangan momentum.