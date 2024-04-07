Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Tony Gunawan, Pebulu Tangkis Indonesia yang Pertama Kali Persembahkan Gelar Juara Dunia untuk Amerika Serikat

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |08:45 WIB
Kisah Tony Gunawan, Pebulu Tangkis Indonesia yang Pertama Kali Persembahkan Gelar Juara Dunia untuk Amerika Serikat
Tony Gunawan menjadi pebulu tangkis pertama yang mempersembahkan gelar juara dunia untuk Amerika Serikat (Foto: Instagram/Tony Gunawan)
A
A
A

KISAH Tony Gunawan pebulu tangkis Indonesia yang pertama kali persembahkan gelar juara dunia untuk Amerika Serikat akan di bahas Okezone. Momen itu terjadi pada ajang Kejuaraan Dunia 2005 lalu.

Nama Tony Gunawan jelas tak asing bagi para pecinta bulu tangkis Indonesia. Dia menjadi partner Candra Wijaya saat meraih medali emas Olimpiade Sydney 2000.

Tony Gunawan memang sukses mengukir karier ciamik di sepanjang kariernya. Dia bahkan jadi satu-satunya pebulutangkis yang juara dunia dengn 2 negara berbeda.

Selain medali emas Olimpiade, Tony Gunawan juga berhasil menyabet dua kali gelar juara dunia. Gelar juara petrama didapat Tony Gunawan saat masih berstatus warga negara Indonesia tepatnya pada Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2001.

Kala itu, Tony Gunawan mentas di sektor ganda putra berduet bersama Halim Haryanto. Mereka pun akhirnya naik podium juara usai mengalahkan Ha Tae-kwon/Kim Dong-moon (Korea Selatan) dengan skor 15-0 dan 15-3 di partai final.

Namun, beberapa tahun setelahnya Tony Gunawan secara mengejutkan memilih untuk memperkuat Amerika Serikat. Dia bahkan turun di ajang Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2005 dengan membela tim paman sam.

