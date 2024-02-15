Advertisement
HOME SPORTS NETTING

2 Pebulutangkis Top Dunia yang Kagum dan Terinspirasi dengan Legenda Indonesia Tony Gunawan, Nomor 1 Mulai Ngefans sejak Awal Karier

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |20:04 WIB
2 Pebulutangkis Top Dunia yang Kagum dan Terinspirasi dengan Legenda Indonesia Tony Gunawan, Nomor 1 Mulai Ngefans sejak Awal Karier
2 Pebulutangkis Top Dunia yang Kagum dan Terinspirasi dengan Legenda Indonesia Tony Gunawan. (Foto: BWF)
A
A
A

TERDAPAT 2 pebulutangkis top dunia yang kagum dan terinspirasi dengan legenda Indonesia Tony Gunawan menarik untuk diketahui. Untuk yang belum tahu, Tony Gunawan merupakan salah satu pebulutangkis ganda putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia.

Tony Gunawan berjaya di akhir 1990 hingga awal 2000-an. Berbagai prestasi pernah ditorehkan pebulutangkis kelahiran Surabaya pada 9 April 1975 tersebut. Tentu yang paling spesial adalah medali emas Olimpiade Sydney 2000 bersama Candra Wijaya.

Sayangnya, Tony tak hanya membela Indonesia selama berkarier di bulu tangkis. Ia memilih pindah kewarganegaraan ke Amerika Serikat pada 2001 dan bermain di bawah bendera Paman Sam sejak saat itu.

Bersama rekan barunya di Amerika Serikat, Tony Gunawan masih mampu bersinar. Ia bahkan sempat menjuarai IBF World Championships 2005 bersama Howard Bach usai menaklukkan mantan rekannya, Candra Wijaya/Sigit Budiarto.

Dengan berbagai prestasinya itu, tak heran jika Tony Gunawan menjadi inspirasi banyak pebulutangkis saat ini. Bahkan dua pebulutangkis top dunia telah terang-terangan mengaku kagum dan terinspirasi akan sosok Tony Gunawan. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 2 Pebulutangkis Top Dunia yang Kagum dan Terinspirasi dengan Legenda Indonesia Tony Gunawan:

2. Hendra Setiawan (Indonesia)

Hendra Setiawan

Hendra Setiawan bermain di sektor yang sama dengan Tony Gunawan, yakni ganda putra. Sehingga tak heran jika Hendra pun mengagumi seniornya tersebut.

Bersama Mohammad Ahsan dan Markis Kido, Hendra menjelma menjadi salah satu ganda putrat terbaik Indonesia. Ia pun bisa menjadi hebat seperti ini karena mengagumi Tony Gunawan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
