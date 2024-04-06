Kisah Rizky Juniansyah yang Tak Sangka Lolos Olimpiade Paris 2024 meski Sempat Terkendala Operasi Usus Buntu

JAKARTA – Kisah Rizky Juniansyah yang tak menyangka bisa lolos Olimpiade Paris 2024 meski sempat terkendala operasi usus buntu pada 2023 lalu menarik untuk diketahui. Ya, lifter Indonesia itu baru saja mengunci tiket ke Paris usai tampil menawan di IWF World Cup 2024 di Phuket, Thailand, pada Kamis 4 April 2024 malam WIB.

Turun di kelas 73kg, Rizky berhasil meraih angkatan snatch 164kg dan 201kg untuk clean and jerk dengan total angkatan 365kg. Catatan itu membuatnya keluar sebagai juara dunia di kelasnya dengan memboyong medali emas dari total angkatan dan angkatan Clean & Jerk serta medali perak untuk angkatan snatch.

Hebatnya lagi, Rizky memecahkan rekor dunia untuk total angkatan. Dia pun mengalahkan kompatriotnya, Rahmat Erwin Abdullah, yang sebenarnya lebih diunggulkan untuk juara dan lolos ke Paris, tetapi ternyata hanya mampu mendapatkan medali perunggu saja dengan total angkatan seberat 355 kg, yang terdiri dari 160 kg angkatan snatch dan 195 kg angkatan clean & jerk.

“Alhamdulillah tidak menyangka bisa sesenang ini. Semua karena kuasa Allah. Perjuangan di latihan dan setelah operasi usus buntu tidak latihan 5 bulan bisa fight di sini, pecah rekor,” kata Rizky dilansir dari rilis Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Sabtu (6/4/2024).

“Saya tadi mau lepas saja tadi, fokus tujuannya apa. Saya angkat juga dibawa happy saja, apalagi ini kan kualifikasi terakhir jadi habis-habisan,” tambahnya.

Ketua Umum KOI, Raja Sapta Oktohari, pun mengapresiasi perjuangan Rizky dan Rahmat di IWF World Cup 2024. Dia pun berpesan kepada Rizky untuk bisa menjaga performa terbaiknya hingga di Olimpiade Paris 2024 mendatang.

“Persaingan yang sangat ketat dan luar biasa ditunjukkan kedua lifter terbaik Indonesia di kompetisi level dunia. Tentu kita sangat bangga. Siapapun yang lolos tentu sama-sama mewakili Indonesia dan punya tugas untuk menjaga Merah Putih di Paris 2024 nanti,” ujar Okto -sapaan akrab Raja Sapta Oktohari.