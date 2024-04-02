Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Eko Yuli Amankan Tiket Olimpiade Paris 2024, Usai Sabet Medali Perak di IWF

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |20:31 WIB
Eko Yuli Amankan Tiket Olimpiade Paris 2024, Usai Sabet Medali Perak di IWF
Eko Yuli Irawan kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

EKO Yuli Irawan amankan tiket Olimpiade Paris 2024. Kepastian itu didapat atlet angkat besi Indonesia, Eko Yuli Irawan, usai merebut perak di Kejuaraan Dunia Angkat Besi (IWF) 2024.

Eko sukses mendapat medali perak di nomor 61 kg putra IWF 2024. Turnamen angkat besi itu berlangsung di Phuket, Thailand pada Selasa (2/4/2024).

Eko Yuli Irawan

Medali perak tersebut membuat Eko memastikan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Atlet asal Lampung itu masuk ranking 10 besar Race to Olimpyc (RTO) Paris 2024.

"Atlet Weightlifting, Eko Yuli Irawan berhasil meraih satu tiket lolos ke Olimpiade Paris 2024 setelah masuk Top 10 Ranking RTO sekaligus meraih medali perak di nomor Men’s 61 kg angkatan Snatch, pada ajang IWF World Cup 2024, di Phuket, Thailand," tulis keterangan resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di instagram, Selasa (2/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/43/3176070/indonesia_memiliki_banyak_atlet_sepak_takraw_berkualitas-WuFr_large.jpg
Hasilkan Banyak Atlet Sepak Takraw, Calon Ketum PB PSTI 2025-2029 Berasal dari Riau?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/43/3175982/erick_thohir-LgJy_large.jpg
Tolak Kehadiran Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025, Menpora Erick Thohir Apresiasi Sikap NOC dan FGI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175925/rcti_mendukung_penuh_garuda_fight_championship-4zuh_large.jpeg
RCTI+ Dukung Penuh Penuh Garuda Fight Championship, Siap Kolaborasi Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/43/3175469/sea_games_2025-bkKH_large.jpg
Tatap SEA Games 2025, CdM Optimistis Senam dan Gulat Sumbang Banyak Medali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/43/3175222/rizki_juniansyah-5RO9_large.jpg
Rizki Juniansyah Raih 2 Emas dan Pecahkan Rekor Dunia di Kejuaraan IWF 2025, Menpora Erick Thohir Beri Apresiasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175058/jadwal_predator_pbs_world_championship_series_2025_di_vision-cPwG_large.jpg
Jadwal Predator - PBS World Championship Series 2025 di VISION+, Klik di Sini!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement