Eko Yuli Amankan Tiket Olimpiade Paris 2024, Usai Sabet Medali Perak di IWF

EKO Yuli Irawan amankan tiket Olimpiade Paris 2024. Kepastian itu didapat atlet angkat besi Indonesia, Eko Yuli Irawan, usai merebut perak di Kejuaraan Dunia Angkat Besi (IWF) 2024.

Eko sukses mendapat medali perak di nomor 61 kg putra IWF 2024. Turnamen angkat besi itu berlangsung di Phuket, Thailand pada Selasa (2/4/2024).

Medali perak tersebut membuat Eko memastikan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Atlet asal Lampung itu masuk ranking 10 besar Race to Olimpyc (RTO) Paris 2024.

"Atlet Weightlifting, Eko Yuli Irawan berhasil meraih satu tiket lolos ke Olimpiade Paris 2024 setelah masuk Top 10 Ranking RTO sekaligus meraih medali perak di nomor Men’s 61 kg angkatan Snatch, pada ajang IWF World Cup 2024, di Phuket, Thailand," tulis keterangan resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di instagram, Selasa (2/4/2024).