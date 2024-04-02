PB PASI Bantah Zohri dan Odekta Lolos Olimpiade Paris 2024 karena Wildcard, Pastikan Masih Berjuang via Jalur Kualifikasi

JAKARTA - Sekretaris Umum PB PASI, Tigor M Tanjung, membantah Lalu Muhammad Zohri dan Odekta Elvina Naibaho sudah lolos Olimpiade Paris 2024 melalui wildcard. Hingga saat ini, Zohri dan Odekta tengah fokus untuk bisa mendapat tiket ke Olimpiade Paris 2024 lewat jalur kualifikasi.

Sebelumnya, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari, mengatakan Zohri dan Odekta lolos ke Olimpiade Paris 2024 lewat wildcard. Hal tersebut membuat Indonesia memiliki sembilan wakil di ajang multievent tersebut.

Namun, Tigor M Tanjung membantah Zohri dan Odekta lolos Olimpiade Paris 2024 melalui wildcard. Sebab, kedua pelari Indonesia itu pun sedang fokus untuk bisa mendapatkan tempat di Olimpiade Paris 2024 lewat jalur kualifikasi.

“Sekretaris Umum PB PASI, Tigor M Tanjung, telah membantah kabar tentang pemberian wildcard kepada Odekta dan Lalu M Zohri. Wildcard diberikan untuk negara yang atletnya tidak lolos kualifikasi,” bunyi penyataan resmi PB Pasi, Selasa (2/4/2024).