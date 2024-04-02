Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

PB PASI Bantah Zohri dan Odekta Lolos Olimpiade Paris 2024 karena Wildcard, Pastikan Masih Berjuang via Jalur Kualifikasi

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |19:17 WIB
PB PASI Bantah Zohri dan Odekta Lolos Olimpiade Paris 2024 karena Wildcard, Pastikan Masih Berjuang via Jalur Kualifikasi
Lalu Muhammad Zohri kala berlaga. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Umum PB PASI, Tigor M Tanjung, membantah Lalu Muhammad Zohri dan Odekta Elvina Naibaho sudah lolos Olimpiade Paris 2024 melalui wildcard. Hingga saat ini, Zohri dan Odekta tengah fokus untuk bisa mendapat tiket ke Olimpiade Paris 2024 lewat jalur kualifikasi.

Sebelumnya, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari, mengatakan Zohri dan Odekta lolos ke Olimpiade Paris 2024 lewat wildcard. Hal tersebut membuat Indonesia memiliki sembilan wakil di ajang multievent tersebut.

Lalu Muhammad Zohri

Namun, Tigor M Tanjung membantah Zohri dan Odekta lolos Olimpiade Paris 2024 melalui wildcard. Sebab, kedua pelari Indonesia itu pun sedang fokus untuk bisa mendapatkan tempat di Olimpiade Paris 2024 lewat jalur kualifikasi.

“Sekretaris Umum PB PASI, Tigor M Tanjung, telah membantah kabar tentang pemberian wildcard kepada Odekta dan Lalu M Zohri. Wildcard diberikan untuk negara yang atletnya tidak lolos kualifikasi,” bunyi penyataan resmi PB Pasi, Selasa (2/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/43/3176070/indonesia_memiliki_banyak_atlet_sepak_takraw_berkualitas-WuFr_large.jpg
Hasilkan Banyak Atlet Sepak Takraw, Calon Ketum PB PSTI 2025-2029 Berasal dari Riau?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/43/3175982/erick_thohir-LgJy_large.jpg
Tolak Kehadiran Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025, Menpora Erick Thohir Apresiasi Sikap NOC dan FGI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175925/rcti_mendukung_penuh_garuda_fight_championship-4zuh_large.jpeg
RCTI+ Dukung Penuh Penuh Garuda Fight Championship, Siap Kolaborasi Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/43/3175469/sea_games_2025-bkKH_large.jpg
Tatap SEA Games 2025, CdM Optimistis Senam dan Gulat Sumbang Banyak Medali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/43/3175222/rizki_juniansyah-5RO9_large.jpg
Rizki Juniansyah Raih 2 Emas dan Pecahkan Rekor Dunia di Kejuaraan IWF 2025, Menpora Erick Thohir Beri Apresiasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175058/jadwal_predator_pbs_world_championship_series_2025_di_vision-cPwG_large.jpg
Jadwal Predator - PBS World Championship Series 2025 di VISION+, Klik di Sini!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement