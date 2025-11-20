Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Australia Open 2025: Kejutan! Alwi Farhan Pulangkan Unggulan India Prannoy H.S.

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |09:38 WIB
Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. (Foto: PBSI)
SYDNEY – Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, memastikan tempatnya di babak perempatfinal Australia Open 2025. Alwi tampil dominan saat menyingkirkan wakil unggulan dari India, Prannoy H.S., dalam dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-10. Kemenangan ini diraih dalam laga babak 16 besar yang berlangsung di State Sports Centre, Sydney, Australia, pada Kamis (20/11/2025).

1. Perlawanan Ketat di Gim Pembuka

Alwi Farhan tampil lepas sejak awal gim pertama melawan Prannoy, berusaha keras untuk segera mengumpulkan poin. Meski demikian, Prannoy, yang dikenal sebagai pemain ulet, memberikan perlawanan yang sangat ketat.

Alwi sempat memimpin tipis dengan skor 13-11 atas Prannoy. Prannoy terus memberikan tekanan dan berupaya mengejar ketertinggalan yang membuat gim pertama berjalan sengit.

Namun, di poin-poin krusial, Alwi berhasil menunjukkan ketenangan dan fokusnya. Alhasil, tunggal putra Indonesia ini sukses mengamankan gim pertama dengan skor akhir 21-19.

Alwi Farhan. (Foto: PBSI)
Alwi Farhan. (Foto: PBSI)

2. Dominasi Agresif di Gim Penentu

Memasuki gim kedua, Alwi Farhan tampil jauh lebih agresif dan menekan Prannoy tanpa henti. Langkah ini diambilnya untuk mengulang catatan manis kemenangan seperti di gim pertama, tetapi dengan keunggulan yang lebih besar.

 

