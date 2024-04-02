Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Resmi, Megawati Hangestri Main di Jakarta BIN untuk Proliga 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |08:25 WIB
Resmi, Megawati Hangestri Main di Jakarta BIN untuk Proliga 2024
Megawati Hangestri Putri akan bermain di Jakarta BIN untuk Proliga 2024 (Foto: Instagram/@megawatihangestrip)
A
A
A

JAKARTA - Megawati Hangestri Putri resmi berkostum Jakarta BIN untuk Proliga 2024. Hal itu diketahui dari informasi di akun Instagram resmi klub @bin_volleyballclub.

"Memperkenalkan opposite dari Jakarta BIN untuk Proliga 2024: Megawati Hangesti Pertiwi, Dian Wijayanti, Alya Annastasya, Ni Nyoman Shaniawati," bunyi unggahan di akun tersebut, dikutip pada Selasa (2/4/2024).

Megawati Hangestri Putri

Pengumuman itu tentu mengakhiri spekulasi soal masa depan Megawati. Sebelumnya, pemain bertubuh jangkung itu menyudahi kontraknya dengan Daejeon JungKwanJang Red Sparks yang berlaga di Liga Voli Korea Selatan.

Selepas mengucapkan perpisahan, Megawati disebut-sebut akan berlaga di Proliga bersama Jakarta BIN. Kabar itu berhembus hingga akhirnya muncul pengumuman resmi pada Senin 1 April 2024 malam WIB.

Tampil di Proliga 2024 bisa mengisi kosongnya waktu bagi Megawati sebelum kembali berkompetisi di luar negeri. Ada pun ajang itu akan berlangsung pada 25 April hingga 20 Juli 2024.

Sementara itu, Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 akan kembali bergulir mulai Oktober mendatang. Jeda cukup panjang antara April hingga September 2024 tentu rawan membuat sentuhan Megawati hilang jika tidak mengikuti pertandingan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/43/3038255/proliga-2024-jakarta-lavani-gagal-hattrick-gelar-fahry-septian-minta-maaf-ke-sby-95LbPeSee6.jpg
Proliga 2024: Jakarta Lavani Gagal Hattrick Gelar, Fahry Septian Minta Maaf ke SBY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/43/3038194/puji-kehebatan-bintang-bhayangkara-presisi-nomoury-keita-di-final-proliga-2024-sby-kagak-ada-matinye-FH9rbrmp3v.jpg
Puji Kehebatan Bintang Bhayangkara Presisi Nomoury Keita di Final Proliga 2024, SBY: Kagak Ada Matinye!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/43/3037548/nomoury-keita-ungkap-kunci-kemenangan-jakarta-bhayangkara-presisi-atas-jakarta-lavaani-di-grand-final-proliga-2024-J4O9FZNVzO.jpg
Nomoury Keita Ungkap Kunci Kemenangan Jakarta Bhayangkara Presisi atas Jakarta LavAani di Grand Final Proliga 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/43/3037537/proliga-2024-noumory-keita-sabet-2-titel-jakarta-bhayangkara-presisi-borong-gelar-individual-Z3jslLEG5j.jpg
Proliga 2024: Noumory Keita Sabet 2 Titel, Jakarta Bhayangkara Presisi Borong Gelar Individual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/43/3037374/wilda-siti-nurfadhilah-tak-suka-disebut-jimat-keberuntungan-di-final-proliga-2024-eXcmdKELf6.jpg
Wilda Siti Nurfadhilah Tak Suka Disebut Jimat Keberuntungan di Final Proliga 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/43/3037372/ketua-umum-pbvsi-ingin-grand-final-proliga-digelar-rutin-di-indonesia-arena-b3l2CF0zYk.jpg
Ketua Umum PBVSI Ingin Grand Final Proliga Digelar Rutin di Indonesia Arena
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement