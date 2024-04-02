Resmi, Megawati Hangestri Main di Jakarta BIN untuk Proliga 2024

Megawati Hangestri Putri akan bermain di Jakarta BIN untuk Proliga 2024 (Foto: Instagram/@megawatihangestrip)

JAKARTA - Megawati Hangestri Putri resmi berkostum Jakarta BIN untuk Proliga 2024. Hal itu diketahui dari informasi di akun Instagram resmi klub @bin_volleyballclub.

"Memperkenalkan opposite dari Jakarta BIN untuk Proliga 2024: Megawati Hangesti Pertiwi, Dian Wijayanti, Alya Annastasya, Ni Nyoman Shaniawati," bunyi unggahan di akun tersebut, dikutip pada Selasa (2/4/2024).

Pengumuman itu tentu mengakhiri spekulasi soal masa depan Megawati. Sebelumnya, pemain bertubuh jangkung itu menyudahi kontraknya dengan Daejeon JungKwanJang Red Sparks yang berlaga di Liga Voli Korea Selatan.

Selepas mengucapkan perpisahan, Megawati disebut-sebut akan berlaga di Proliga bersama Jakarta BIN. Kabar itu berhembus hingga akhirnya muncul pengumuman resmi pada Senin 1 April 2024 malam WIB.

Tampil di Proliga 2024 bisa mengisi kosongnya waktu bagi Megawati sebelum kembali berkompetisi di luar negeri. Ada pun ajang itu akan berlangsung pada 25 April hingga 20 Juli 2024.

Sementara itu, Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 akan kembali bergulir mulai Oktober mendatang. Jeda cukup panjang antara April hingga September 2024 tentu rawan membuat sentuhan Megawati hilang jika tidak mengikuti pertandingan.